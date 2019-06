Krajští radní už návrh provozovat tyto linky formou závazku veřejné služby schválili, 13. června o něm bude rozhodovat krajské zastupitelstvo.

„Potřebujeme pravidelné přímé letecké spojení do destinací, jejichž hospodářství je orientováno na odvětví, která jsou stěžejní pro další ekonomický rozvoj našeho kraje. A protože běžným komerčním způsobem bez kompenzace ztrát je téměř nemožné získat dopravce pro pravidelné linky, snažíme se zajistit nové spojení formou závazku veřejné služby,“ vysvětlil hejtman kraje Ivo Vondrák. Dodal, že v Moravskoslezském kraji aktuálně působí přes 250 společností s významným zahraničním podílem.

Pokud na červnovém jednání krajští zastupitelé rozhodnou o uložení dvou závazků veřejné služby na trase Letiště Leoše Janáčka Ostrava – Letiště Vídeň a Letiště Mnichov, bude v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky stanovena maximální výše kompenzace za provoz obou linek ze strany Moravskoslezského kraje na 7,8 milionu eur ročně, a to při frekvenci dvou letů do Mnichova a Vídně denně. Kapacita každého z letů by měla umožnit přepravu 40 až 90 pasažérů.

„Je nezbytné udržet si zahraniční investory a získávat nové. Často se setkáváme s tvrzením, že právě neexistence leteckých linek je hlavním důvodem, proč nakonec zakotví jinde. Linky do Vídně a Mnichova umožní obchodní klientele jednoduché a komfortní spojení s klíčovými trhy v Německu, Francii a Holandsku,“ řekl hejtman Ivo Vondrák s tím, že pravidelné linky do Vídně a Mnichova uvítají i turisté, studenti a akademičtí pracovníci.

Podle náměstka hejtmana Jakuba Unucky vývoj jednání o nových linkách nasvědčuje tomu, že kraj i letiště budou tentokrát úspěšnější než před dvěma lety, kdy se ve stejném režimu – formou závazku veřejné služby – nepodařilo získat dopravce provozujícího letecké linky z Letiště Leoše Janáčka Ostrava do Amsterdamu a Helsinek.

„Poučili jsme se z minulých chyb, vyslyšeli názory odborníků. Pokud krajští zastupitelé vše schválí a Evropská komise a ministerstvo dopravy nebudou proti, tendr by mohl být vyhlášen koncem července a první lety spuštěny ještě letos. Na základě předběžných tržních konzultací s vysokou mírou pravděpodobnosti předpokládáme, že výběrové řízení nezůstane bez odezvy,“ potvrdil náměstek hejtmana Jakub Unucka.

Rada kraje také doporučila zastupitelům schválit podporu letecké linky do polské Varšavy (měla by létat pětkrát týdně), která je významným leteckým uzlem nejen do severských zemí, ale i do Asie. Financování této linky je v jiném režimu. „Princip je podobný, jako by se choval soukromník při správě svého majetku. První rok se předpokládá, že by kraj dal do rozlétání linky zhruba 400 tisíc eur, následující rok další peníze. V horizontu pěti let by se ale ty peníze měly vrátit zpátky,“ upřesnil Jakub Unucka.