Muž se v poslední chvíli otočil a ránu vykryl rukou. Výsledkem byly zlomeniny dvou prstů. O trestu v pondělí s definitivní platností rozhodl Vrchní soud v Olomouci, který potvrdil dubnový verdikt Krajského soudu v Ostravě, proti němuž se obžalovaný odvolal.

Juraj M. tvrdil, že svého protivníka nenapadl, pouze se s ním pohádal. Navíc se hájil tím, že kvůli zdravotním potížím by útok nemohl provést. Se svými argumenty neuspěl.

„Jeho odvolání jsme jako nedůvodné zamítli. Podle nás byla jeho obhajoba provedenými důkazy vyvrácena,“ uvedl mluvčí olomouckého vrchního soudu Stanislav Cik.

OBVAZ

Obžalovaný vypověděl, že měl v době činu sádrový obvaz na pravé ruce, léčil se i s karpálními tunely. Ze znaleckého posudku však vyplynulo, že i za této situace mohl známého napadnout.

Drama se odehrálo v červnu předloňského roku v Novém Bohumíně. Juraj M. ale vinu odmítl. Potvrdil jen hádku. „Já jsem mu vůbec nic neudělal. Všechno si to vymyslel. A já mu kdysi pomáhal. Nechával jsem ho u sebe přespávat, když ho vyhodili z charity,“ uvedl Juraj M., který u soudu několikrát zopakoval, že na muže žádnou větev nevzal. Co se týká zranění, kvůli kterým byl dotyčný ošetřen, ty mohly podle Juraje M. vzniknout již dříve.

To ale posudky vyloučily, podle znalců šlo o čerstvá poranění. Soud konstatoval, že jen shodou šťastných okolností a obraně napadeného nebyly následky podstatně vážnější.

RECIDIVISTA

Muž byl uznán vinným z pokusu o těžké ublížení na zdraví. Jelikož byl za stejný trestný čin v minulosti odsouzen, byť před více než třiceti roky, soud na něj hleděl jako na recidivistu. Hrozilo mu tak pět až dvanáct let. Soud mu nakonec vyměřil sedm let a čtyři měsíce. Rozhodnutí je pravomocné a není proti němu odvolání. V úvahu přichází jen dovolání k Nejvyššímu soudu, které ale nemá odkladný účinek. To znamená, že po výzvě musí Juraj M. neprodleně nastoupit do vězení.