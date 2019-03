Oslovil ji s prosbou o vysvětlení cesty k obchodu. Poté ji chytil za ruku a odtáhl na odlehlé místo. Dívka sice volala o pomoc, nablízku však bohužel nikdo nebyl.

Muž, který byl již odsouzen za exhibicionismus a je také stíhán za osahávání jiné nezletilé dívky, ve středu u soudu odmítl vypovídat. Předsedkyně senátu proto přečetla jeho dřívější výpovědi, ve kterých se ke všemu přiznal.

BEZ HOLKY

„Dlouho jsem neměl žádnou holku,“ prohlásil muž, který vyrazil z Opavy do Ostravy s jasným cílem – někoho si najít. To se mu nepovedlo. Pak začal hledat obchod. Cestou narazil na devítiletou dívku. „Potkal jsem malou holčičku, šel jsem za ní a zeptal se, kde je obchod, a jestli půjde se mnou,“ uvedl obžalovaný. Vzápětí školačku zatáhl do křoví.

„Přišla na mě prostě taková chvilka. Nevím, co se to se mnou děje, něco mám v sobě,“ doplnil muž s tím, že již dříve přemýšlel o tom, že se bude léčit. Nějakou dobu prý sledoval, že s ním není něco v pořádku.

„Myslel jsem ale, že to přejde,“ prohlásil a dodal: „Chtěl bych si do budoucna najít ženu a být s ní.“

DOPADENÍ

Muže se podařilo dopadnout několik dnů po činu, a to i díky veřejnosti. Lidé reagovali na fotografie z kamerového systému, které policie prostřednictvím médií zveřejnila.

„Veřejnost přispěla k objasnění tohoto trestného činu. Měli jsme vytipováno několik možných podezřelých, mezi nimi i tohoto muže. Veřejnost nás v tom pak utvrdila,“ řekl náměstek krajského policejního ředitele Radim Wita.

Obžalovaný má bohatou trestní minulost. Podle policie šlo zejména o majetkové delikty, jednou byl však souzen i za obnažování se. Nyní mu hrozí pět až dvanáct let žaláře. Zda tento týden padne rozsudek, není jasné.