Podle náměstka hejtmana Jaroslava Kanii je silnice i most v natolik špatném stavu, že s opravami nelze dále čekat. Frekventovanou Opavskou ulici navíc čeká i modernizace.

„V 2,2 kilometru dlouhém úseku od ulice 17. listopadu po Třebovickou ulici bude položen „koberec“, který sníží vibrace a hluk z dopravy, komunikace bude odvodněna a osazena bezpečnostními prvky, například protismykovou ochranou,“ seznamuje náměstek veřejnost s přínosem oprav ulice.

Rekonstruovat se bude i železniční most v Opavské ulici ve Svinově. Nepůjde ale o známé Svinovské mosty, jeden z největších přestupních uzlů ve městě, které byly rekonstruovány před sedmi lety, ale o mostní pilíř o několik desítek metrů dál směrem k Nové Vsi.

Práce výrazně ovlivní provoz na mostech, který bude střídavě sveden do jednoho jízdního pruhu v každém směru. „Protože se bude sanovat nosná konstrukce mostu, bude pod ním na nezbytně nutnou dobu omezena také železniční doprava,“ upřesnil náměstek hejtmana pro dopravu Jakub Unucka s tím, že přesný harmonogram uzavírek lidé vždy včas dostanou.

Nyní je znám alespoň orientační plán dopravního omezení v dvoukilometrovém úseku Opavské ulice, byť bez konkrétního časového upřesnění. Rekonstrukce přitom začíná už v pondělí! Potrvá do konce roku.

K TÉMATU

Jaká omezení přinese rekonstrukce Opavské ulice? ● V první etapě frézování metr širokého pásu vozovky v pravém jízdním pruhu ve směru od Třebovické ulice, zúžení vozovky, zachovány oba jízdní pruhy.

● Rozšíření prací a uzavření celého levého jízdního pruhu ve stejném směru.

● Poté se práce přesunou do křižovatky ulic Martinovské s Opavskou. Křižovatka bude 14 dní zcela uzavřena!

● Následovat bude rekonstrukce křižovatky ulic Sokolovské s Opavskou. Křižovatka bude opět 14 dní uzavřena.

● V závěru se práce přesunou do pravého jízdního pruhu ve směru od ulice 17. listopadu.

● Poslední etapa počítá s uzavřením levého jízdního pruhu ve stejném směru. Zleva bude možné odbočit do Sokolovské a Martinovské ulice.

● Při opravách mostu ve Svinově bude provoz sveden střídavě do jednoho jízdního pruhu v každém směru.