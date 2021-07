Požár vypukl 8. srpna loňského roku v bytě v jedenáctém patře. O život přišlo jedenáct lidí, z toho pět po skoku z výšky.

Představy

Zdeněk K. v minulých dnech písemně požádal státního zástupce o jednání. Projevil ochotu uzavřít dohodu o vině a trestu, zmínil také rozsah trestu, který by dobrovolně přijal. „Dá se říct, že má představa by mohla být akceptována, což je patrné z návrhu pana obviněného, který mi sdělil svou představu o výši trestu,“ řekl Deníku žalobce Michal Król. Zda jde o trest v rámci základní sazby od dvanácti do dvaceti let, nebo trest výjimečný – až třicetiletý – nechtěl Król specifikovat. „Je to otázka jednání. Dopředu bych se k tomu nevyjadřoval,“ uvedl žalobce. Podle něj může obviněný svůj názor kdykoliv změnit.

Obecně platí, že tresty uložené na základě dohody o vině trestu bývají nižší než při klasickém hlavním líčení. V tomto konkrétním případě by na něj vůbec nedošlo, soud by se pouze zabýval schválením či neschválením dohody. Odpadlo by rozsáhlé dokazování a výslechy svědků a znalců.

Posudky

Termín jednání o dohodě o vině a trestu není stanoven. Dosud totiž nebylo ukončeno vyšetřování požáru, které mimo jiné zkomplikovala a prodloužila koronavirová pandemie. Stále se čeká na některé posudky. „Předpokládám, že do počátku srpna budou ukončeny všechny potřebné úkony vyšetřování a potom bude stanoven termín jednání. Čekáme na znalecký posudek z požární ochrany a znalecký posudek týkající se majetkové škody,“ řekl Król, podle něhož se následné jednání o dohodě o vině a trestu zřejmě uskuteční v září .

Desítky poškozených

Kromě státního zástupce, obviněného a jeho obhájce se ho zúčastní i poškození. Jde nejen o pozůstalé, kteří při požáru přišli o své nejbližší, ale také o desítky obyvatel věžového domu. Byty jim poničily plameny, kouř i hašení vodou. Všechny musí státní zástupce písemně vyrozumět o termínu jednání, poté se bude čekat na potvrzení o převzetí poštovních zásilek.

„Sjednává se nejen dohoda o samotné vině a trestu, ale také o náhradě škody,“ řekl Król, který však zdůraznil, že i kdyby nedošlo ke shodě ohledně škody, dohoda o vině a trestu může být uzavřena.

Státní zástupce Michal Król u Okresního soudu v Karviné, který po bohumínské tragédii rozhodoval o uvalení vazby na žháře.Zdroj: Deník/Jakub Pryček

Obvinění

Bohumínský žhář je obviněn z obecného ohrožení a také řízení pod vlivem návykové látky.

Opilý totiž sedl do auta, v němž přijel k věžovému domu v Bohumíně. V sobě měl větší množství alkoholu, který se zřejmě v kombinaci se vztekem podepsal na neštěstí. Zdeněk K. tvrdí, že netušil, jaké následky jeho počínání bude mít. Se dvěma PET lahvemi naplněnými benzinem se vydal do bytu v jedenáctém patře, kde probíhala oslava.

Té se zúčastnili i jeho příbuzní, včetně manželky, která se od něj odstěhovala do bytu k synovi. Když mu na zazvonění jeden z přítomných otevřel, vliv dovnitř hořlavinu. Zbytkem polil zabouchnuté dveře. Poté vytáhl zapalovač… Po zadržení prohlásil, že chtěl všechny pouze vystrašit.