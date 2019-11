Státní zástupce Aleš Kopal, podobně jako v předešlém hlavním líčení požadoval pro obžalované nepodmíněné tresty, ti, stejně jako jejich právní zástupci necítili žádnou vinu na způsobené tragédii.

„Můj klient prováděl funkci technického dozoru. Takto byl označen, takto zněla jeho pracovní smlouva, nebyl stavebním dozorem ani stavbyvedoucím. Devět roků tady opakuji, že funkci technického dozoru stavební zákon jasně definuje, že to je kontrola investic ze státního rozpočtu, kontrola financování. Ten, kdo odpovídá za stavbu je někdo jiný, mohu napovědět, že to je například stavbyvedoucí nebo stavební dozor,“ sdělil obhájce, který v závěru svého projevu vyjmenoval několik jmen a funkcí, o nichž si myslí, že by skutečně měli stanout před soudem.

Jeden z obžalovaných, uvedl, že z obžaloby mu není ani jasné, který bod mu vyčítá spáchání nějakého trestného činu. V podobném duchu se vyjádřili i ostatní obžalovaní, z nichž někteří zároveň vyjádřili lítost nad tím, co se stalo.

Obhájci poukazovali na skutečnost, že výslechy znalců, kteří měli před soudem obhájit svá tvrzení, do věci nepřinesly nic nového, navíc jeden vedle druhého zpochybňovali opakovaný znalecký posudek znalkyně Miloslavy Pošvářové. „Inženýrka Pošvářová přinesla zcela nový posudek, který se od původního zásadně lišil, navíc v něm nebyly žádné výpočty,“ poukazoval na nedostatky jeden z obhájců.

Z pravdu těmto tvrzením dal také soudce Jaromír Pšenica, který v odůvodnění připomněl, že Miloslava Pošvářová ve svém opakovaném posudku uvedla zcela jinou příčinu pádu, než poprvé. „Rozpory se neobjasnily, ale naopak ještě prohloubily. Nevíme, proč ten most spadl, a pokud toto nevíme, nemůžeme od toho odvíjet vinu obžalovaných,“ uzavřel Jaromír Pšenica.

Statní zástupce Aleš Kopal se proti rozsudku na místě odvolal.

Tragická železniční nehoda mezinárodního rychlíku Comenius se stala 8. srpna 2008 dopoledne. Ve vlaku cestovali většinou mladí lidé na koncert skupiny Iron Maiden v Praze, mnozí z nich byli Poláci. Když vlak projížděl železniční stanicí uvolnila se konstrukce opravovaného silničního mostu, která spadla těsně před vlakovou soupravou do kolejiště. Vlak do konstrukce narazil v devadesátikilometrové rychlosti.

Soudní líčení začalo 20. června 2011. Na lavici obžalovaných usedlo deset mužů - tři pracovníci generálního dodavatele stavby – Dopravních staveb Ostrava, jednoho zaměstnance Správy silnic Moravskoslezského kraje, pět lidí ze subdodavatelské firmy Bögl a Krýsl a jejího externího spolupracovníka. Obžalováni byli z obecného ohrožení. Ve čtvrtek 6. prosince 2017 u Okresního soudu v Novém Jičíně zazněl osvobozující rozsudek, který ale zrušil krajský soud a pondělí 18. února 2019 začalo nové hlavní líčení.