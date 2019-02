Opava – Středa 27. června 2018 se stala dnem, kdy se připomínalo osmašedesáté výročí smrti Milady Horákové. Řadě lidí napříč celou Českou republikou přišlo nevhodné, že zrovna na tento den připadlo jmenování nové vlády podporované komunisty.

Na Horním náměstí v Opavě přišla za Miladu Horákovou zapálit svíčku asi dvacítka lidí. | Foto: Milan Freiberg

Na Horním náměstí u „Koule“ se během středečního večera sešla zhruba dvacítka lidí v rámci setkání Svíčky za Miladu Horákovou a oběti komunismu. Připojili se i signatáři petice Milion chvilek pro demokracii, kteří před nedávnem ve slezské metropoli protestovali proti Andreji Babišovi.

„Mrzelo jen, že se nás sešlo tak málo a nepřidalo se více lidí. Já osobně jsem ale za každou takovou aktivitu rád. Kdybychom nevyšli ven, budilo by to zdání, že jsme se současným politickým a společenským vývojem spokojeni. A to se rozhodně říct nedá. Zvlášť v den, kdy jsme si připomínali zavraždění Milady Horákové, dávalo velký smysl ukázat, kam až by naše pasivita a nezájem o věci veřejné mohly dojít,“ komentoval jeden z organizátorů setkání Milan Freiberg, který si osobnosti, na jejíž počest se svíčky zapalovaly, nesmírně cení: „Líbí se mi heslo, pod nímž akce po celé republice probíhaly – Jdu s hlavou vztyčenou. To vystihuje její morální hodnoty a vzkaz naší generaci.“

Milada Horáková se na konci padesátých let stala jednou z obětí vykonstruovaných komunistických „monstrprocesů“. Byla podrobena trýznivému mučení a nakonec odsouzena k trestu smrti. Odmítla však žádat o milost. Na dvoře pankrácké věznice byla popravena 27. června 1950 v 5.35 hodin ráno. Její ostatky byly zpopelněny a zůstaly nepohřbeny.