Jak zpráva dále uvádí, měla to být běžná procházka s border kolií Dixie, ale skončilo to jako noční můra. Majitelka psa šla po cyklostezce v Darkovicích se svým přítelem. Povídali si a smáli se, když v tom se nad jejich hlavami ozval výstřel. Byli v tu chvíli totiž přímo pod posedem. To co následovalo, nechce žádný milovník zvířat zažít.

"Když jsme se otočila, Dixie už tady ležela, takže mé první myšlenky byly, že ji musím zachránit, protože byla jako mé dítě. Umírala mi pod rukama a já jsem s tím nemohla vůbec nic dělat. Už jsem si jen přála, ať to skončí," uvedla majitelka psa Sabina Plačková.

"Vidím, že tam je něco podobného jako liška, že tam je liška. Ona se vrátila a teďkom běží. Mířil jsem na ní a pak jsem vystřelil," vyjádřil se střílející myslivec Jiří Smolka.

Případ šetří policie. "Zjišťujeme, zda byla naplněna skutková podstata některého z trestných činů, případně, zda se jedná o protiprávní jednání a chování přestupkového charakteru," řekl mluvčí moravskoslezských policistů René Černohorský.