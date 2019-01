/FOTOGALERIE, VIDEO/ Na hraničním přechodu v Chotěbuzi ve středu proběhla policejní předávka v Polsku zadrženého podnikatele Daneše Zátorského. Za asistence těžkooděnců přesedl z polské policejní dodávky do české a v ní byl převezen do cely v Ostravě.

Patřil mezi nejbohatší a nejvlivnější lidi v kraji. Podezřelé podnikatelské praktiky jej ale postupem času strhly z vrcholu na samé dno. Od středy je Daneš Zátorský v ostravské cele předběžného zadržení a čelí obvinění z podvodů ve výši přesahující stomilionů korun.

Polští policisté Zátorského zadrželi na základě evropského zatykače na konci června v Katovicích, a to krátce poté, co přiletěl z dovolené v Itálii. Hrozilo totiž, že už se domů do Ostravy nevrátí a uteče třeba do Ameriky, kde často pobýval. Polský soud pak v minulém týdnu rozhodl o jeho vydání do Česka a ve středu 20. července dopoledne na hraničním přechodu v Chotěbuzi došlo k jeho předání.

Daneš Zátorský v tričku, kraťasech a s pouty na rukou i na nohou byl polskou policejní dodávkou přivezen na českou stranu hraničního přechodu, kde už na něj čekala česká policejní auta a těžkooděnci. Ti jej během několika vteřin přesadili z vozu do vozu a pak se zapnutými majáky převezli do ostravské cely předběžného zadržení.

„Po jeho převezení do Ostravy byly zahájeny procesní úkony – bylo mu předáno usnesení o zahájení trestního stíhání a pak byl vyslechnut jako obviněný. Nyní se kompletuje spis a zřejmě ve čtvrtek 21. července podám návrh na jeho vzetí do vazby," řekla ve středu odpoledne Deníku státní zástupkyně Brigita Bilíková.

Údajný zločin se škodou přesahující sto milionů korun se má podle Bilíkové týkat dřívějších podnikatelských aktivit Daneše Zátorského. Dozorující státní zástupkyně už dříve Deníku řekla, že jde o podvodné jednání spočívající ve vylákání finančních prostředků. „V současné době to ale nelze blíže specifikovat. Je to relativně rozsáhlá věc," uvedla Brigita Bilíková.

Spolu se Zátorským byli zadrženi a už dříve obvinění ještě další dva lidé, kteří už jsou také ve vazbě. Policie šetřila složitý případ dva roky. Daneši Zátorskému hrozí v případě uznání viny až deset let vězení.

Kdo je Daneš Zátorský?

Pod křídla podnikatele Daneše Zátorského patřil v době jeho největší slávy holding Geofin, skupina CCG zaměřena na leteckou dopravu, kampelička Unibon, stavební gigant VOKD, společnost Slezský kámen, mošnovský hangár na opravu letadel Job Air Technic ale také třeba fotbalový klub Vítkovice nebo basketbalový klub Nový Jičín.

Z údajů vyplouvajících na povrch v rámci insolvenčních řízení je zřejmé, že Daneš Zátorský mezi svými firmami nekontrolovaně přeléval peníze, postupně jednu po druhé zbavoval majetku a nakonec je tak všechny přivedl ke krachu, protože se peníze po cestě postupně „poztrácely".