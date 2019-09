Bachnerův a Borgerův obchodní dům, dnes už s jinými názvy, Strassmannova vila a někdejší spilka jeho pivovaru… ale také vzpomínky na zbouranou synagogu, první evropský likvidační transport i vyvražděné obyvatele.

Komentovaná procházka v Ostravě na téma Židovská Ostrava. | Foto: Deník / Lukáš Kaboň

Židé v Ostravě? Dnes to možná může působit, jako by v našem městě nikdy nebyli, ale to je absolutní nesmysl! To místa, která vybudovali, a na jejichž rozvoji se podíleli, vymizely z našich životů,“ líčí Martin Sliž, jenž coby průvodce ostravského infocentra provádí ulicemi zájemce o dané téma.