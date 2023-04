Stalo se již nepsaným pravidlem, že zámky po zimní přestávce znovu otevírají své brány speciálními velikonočními prohlídkami. A stejně tomu bylo i v případě dvou zámků na Opavsku, Raduně a Hradce nad Moravicí. Jarně a velikonočně vyzdobené interiéry lákaly mnoho návštěvníků, během nichž se od průvodců a průvodkyň dozvěděli, jak kdysi trávili tyto svátky majitelé panství.

Velikonoce na raduňském zámku. | Video: Pryček Vladimír

Obrovský zájem měli o tyto speciální prohlídky na zámku Raduň, po vstupenkách se jen zaprášilo. „Na našem zámku můžete zjistit, jak slavili Velikonoce poslední majitelé, Blücheři z Wahlstattu. Spatříte krásnou velikonoční výzdobu a také velikonoční pečivo, a to nejen české, ale také anglické, neboť Blücherové měli své sídlo i v Anglii a v Rusku,“ dozvěděli se návštěvníci od raduňské průvodkyně. Řeč byla o místních, ale i o britských nebo německých velikonočních tradicích, které, jak už bylo zmíněno, na Raduň přenesli její poslední majitelé.

Úklid trvá několik týdnů

Reprezentační prostory zámku ozdobily květinové dekorace, za precizní přípravou ale stojí hodiny prací. „Nejde jen o velikonoční výzdobu, ale také o kompletní úklid zámku. Před sezonou se musí umýt všechna okna, naleštit parkety, usadit nábytek a samozřejmě nachystat dekorace. Příprava zabere minimálně měsíc. Podílíme se na tom všichni, kdo na zámku pracujeme,“ upřesňuje pro Deník raduňská kastelánka Markéta Kouřilová.

Velikonoční prohlídky jsou už s raduňským zámkem neodmyslitelně spjaty. „Začala s nimi dávno před mým nástupem má předchůdkyně, paní Eva Kolářová. V této tradici pokračujeme také my, jedinou výjimkou byly roky 2020 a 2021, kdy jsme kvůli covidu otevírali zámek později,“ vzpomíná.

Raduňský zámek má otevřeno i o Velikonočním pondělí, a to od 10 do 17 hodin. Kdo nestihne dorazit přes Velikonoce, nemusí zoufat. Tyto tématické prohlídky totiž poběží ještě i během dubna, konkrétně o víkendech vždy od 10 do 17 hodin. Ve všední dny si mohou interiéry zámku prohlédnout předem objednané skupiny a i děti z mateřských, základních a středních škol. „Moc nás těší, že přes všední dny se k nám hlásí školy a mateřské školky. Letos, stejně jako v roce loňském, jde o stovky dětí,“ dodává kastelánka.

Knížecí Velikonoce na Hradci

Vyprodáno hlásil přes Velikonoce také hradecký zámek, který návštěvníky přivítal zvláštními prohlídkami s podtitulem Knížecí Velikonoce. Ty navíc obohatil o poklady z depozitářů a květinovými aranžmá. Výjimečně představil i míšenské porcelánové vázy „Schneeballen“, navržené Johanem Joachimem Kaendlerem a Friedrichem Eberleinem v roce 1742.

Zdroj: Pryček Vladimír

„Knížecí Velikonoce budeme otevírat až do 30. dubna vždy od 10 do 16 hodin. Mohu říci, že i když tyto velikonoční prohlídky probíhají na všech zámcích, zájem je veliký, protože se provází těmi nejhezčími zámeckými interiéry, konkrétně hlavním okruhem a částí doplňkového okruhu, kde se nachází zámecká kaple. V dubnu bude otevřeno o sobotách, nedělích a svátcích a také v úterý 18. dubna v rámci Mezinárodního dne památek. Pro návštěvníky zámku bude v tento den zdarma zpřístupněno sklepení Bílého zámku a spodní konírny Červeného zámku, prohlídky budou s průvodcem,“ přiblížil Deníku hradecký kastelán Radomír Přibyla.