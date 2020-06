V Moravskoslezském kraji si už několik let drží druhou pozici za Dolními Vítkovicemi. A mezi zoologickými zahradami se už pravidelně umisťuje na třetím místě za zoo v Praze a Zlíně. Loni ji navštívilo rekordních 580 091 lidí, což je nejvíce od jejího založení v roce 1951.

„Jsme velmi rádi, že k nám lidé míří v tak vysokém počtu, a to nejen kvůli umístění v žebříčku návštěvnosti turistických cílů. Od roku 2016 je naše zoo zapojena do systému podpory projektů na ochranu přírody prostřednictvím příspěvku ze vstupného. První tři roky to byla jedna koruna ze vstupného, pak došlo k navýšení na koruny dvě. To znamená, že čím více lidí do zoo dorazí, tím více ochranářských projektů bude podpořeno,“ uvedla tisková mluvčí Šárka Nováková.

Kromě rekordní návštěvnosti se dařilo i na poli chovatelském. Zvířat chová zoo již přes 5000, mláďat se narodilo se v průběhu roku narodil rekordní počet – 2376.

V areálu byly také otevřeny dvě nové expozice – Tsavo (pro mangusty trpasličí a dikobraze jihoafrické) a Zahradní umění Dálného východu. Zároveň probíhala výstavba pro sovy, vzácné orly královské či jihoamerické ptáky, které budou otevřeny letos.

Zoo Ostrava je aktuálně otevřena denně od 9 do 19 hodin. Pokladny a pavilony zavírají o hodinu dříve, tedy v 18 hodin.