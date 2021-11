Nigerijský kmenový náčelník z Bruntálu Ubam je nejen spisovatel. Je také první nigerijský kmenový náčelník z Bruntálu a první afročeský voják v historii Armády ČR. Jako patnáctiletý kluk z bruntálského sídliště s překvapením zjistil, že jeho biologický otec je v africké kmenové společnosti velmož s královským postavením.

Po otcově náhlé smrti se na sedm let odstěhoval do Nigérie, aby za dramatických okolností urovnal rodinné záležitosti. Z těchto afrických zážitků se musel vypsat. Z autoterapie psaním se zrodil knižní bestseler Sedm let v Africe a z Ubama se na čas stal nejprodávanější autor v České republice.

Dominik Feri byl kandidát, ale vypadl

Obonete S. Ubam se po dvou letech vrátil do rodného Bruntálu, aby zde uspořádal autogramiádu. V knize Náš černobílý svět mu s nečekanou otevřeností svěřilo své životní příběhy a rodinné fotografie devět známých afročechů. Desátým kandidátem byl politik Dominik Feri, ale ten se z pochopitelných důvodů z politiky i z veřejného života stáhl.

Nakonec desátým příběhem Obonete S. Ubam představil sám sebe. Jak ale na to, když všichni ostatní afročeši se v knize představují formou interview?

„Napsal jsem stejné okruhy otázek, jakými jsem trápil ostatní, a pak jsem o jejich položení požádal kolegyni. Nebylo by fér, kdybych se jen vyptával a sám nešel s kůží na trh,“ vysvětlil Obonete S. Ubam při setkání s přáteli a fanoušky v restauraci Sala terrena v zahradě bruntálského zámku.

Barva pleti je sice nepřehlédnutelná, ale vůbec nic nevypovídá o charakteru ani o schopnostech. Jaké to je narodit se u Rakovníka, v Liberci, v Teplicích, v Lysicích nebo v Bruntálu, když se na první pohled od všech ostatních odlišujete?

„Intoleranci a xenofobii v určité míře zná většina afročechů, které jsem oslovil. Uspěli bez ohledu, zda jejich socioekonomické podmínky na počátku byly příznivé nebo ne. Zuzana Tvarůžková dokonce po narození na čas skončila v kojeneckém ústavu. Nikdo z nich nezačínal svou kariéru s nějakou protekcí nebo popostrčením. Dlouho žili nenápadně, než přišlo něco jako splněný americký sen. To co tě odlišuje, se v určité chvíli dá přeměnit v konkurenční výhodu, pokud o to stojíš a víš jak na to. Výhybkou mezi hendikepem a konkurenční výhodou je houževnatost,“ popsal Obonete S. Ubam recept afročechů na úspěch.

Otevřenost? Známe se už dlouho

Čtenáře až zamrazí, s jakou otevřeností většina známých afročechů hovoří o svém dětství, dospívání, rodinných vazbách, třináctých komnatách a překonaných traumatech.

„Když jsem před 25 lety odešel z Bruntálu a usadil se v Praze, tak jsem se tam seznámil s lidmi, kteří tvořili něco na způsob afročeské komunity. Byli mezi nimi Yemi, Zuzana Tvarůžková, Leyla Abbasová nebo Rey Koranteng. Já jsem k nim taky chtěl patřit. Byli jsme mladí, nadějní, a všichni jsme na něčem pilně pracovali. Pak jsem z Česka odjel a vrátil se po víc jak deseti letech. To už bylo zřejmé, že se těmto lidem podařilo ve své profesi uspět. Chtěl jsem pojmenovat recept, jak se jim to podařilo. Využil jsem toho, že už dlouho se osobně známe. Také díky tomu, že máme podobné zkušenosti, byli ke mně otevření, když mi vyprávěli své příběhy,“ uvedl Obonete S. Ubam.

Yemi, první Čech na Měsíci?

Pocit „vyčnívání z davu“ poznal Obonete S. Ubam nejen v Česku, ale také v Africe, kde měl nálepku „to je ten Evropan“. „Každý mulat musí rozchodit sám za sebe, že nikdy nebude součást velkého celku. Když někdo vypadá jako my, musí se obrnit a počítat s tím, že i v dospělosti občas někde uslyší výrazy jako opice nebo černá huba. Mohli jsme začít plakat, když nám bylo šest, ale v našem věku už nám tohle nesmí projít pod kůži,“ řekl Ubam s tím, že všichni, kdo se něčím odlišují, potřebují v dospívání více času na hledání vyrovnanosti a sama sebe.

Pražský rodák Rey Koranteng vzpomínal spíš na úsměvné historky. Pořád se ho někdo ptal: „Jak to, že umíš tak dobře česky?“ To Yemi hovořil o závažných projevech nekorektnosti a rasismu.

„Jestli mohu prozradit naprostou novinku, tak Yemimu se podařilo postoupit z celosvětové skupiny, kterou sponzoruje japonský miliardář, do nejužšího výběru dvaceti lidí. Cílem výběru je najít člověka, kterému miliardář zaplatí cestu na Měsíc. Takže chudý chlapec Yemi, těžce zkoušený životem, se možná stane prvním Čechem, který poletí na Měsíc. To samo o sobě stojí za napsání celé knihy,“ uvedl Ubam.

Protože knihy Obonete S. Ubama jsou autobiografické, musel v nich představit také svou rodinu. Jeho blízcí se svým způsobem změnili v literární postavy.

Jeho přítelkyně Monika Ben Tabetová má českou maminku a súdánského otce, který v Brně studoval architekturu. Také Monika nabízí rozsáhlou životní zpověď v knize Náš černobílý svět.

Mezi čtenáři a fanoušky Obonete S. Ubama nechyběli ani jeho rodiče. Ukázalo se, že jeho nevlastní bruntálský táta je známý sportovec Antonín Petroš. jeden z nejlepších tenistů veteránů. Shodou okolností v dubnu pan Petroš svěřil Deníku svůj silný příběh, jak se kvůli covidu ve svých 78 letech poprvé v životě ocitl v nemocnici.

Když Obonete S. Ubam vyrůstal v Bruntálu, všichni kamarádi mu říkali Obi nebo Obik. "Kamarády nejvíc zajímalo: „Obi, proč jsi se vlastně usadil ve Španělsku?“ „Moře do padesáti metrů, 320 slunečných dnů v roce, na Silvestra 23 stupňů a v moři dá koupat. Mám pokračovat? Nejsem lyžař, takže se ve Španělsku u moře cítím mnohem líp než tady na severu,“ usmíval se Obonete S. Ubam v sychravém listopadovém bruntálském počasí.

„Obi vychvaluje Španělsko, ale musím na něj prozradit, že se do Bruntálu moc těšil. Jsme v Česku už měsíc a půl, a o Bruntálu pořád říkal: to nejlepší na konec,“ uvedla to na pravou míru Monika Ben Tabetová.