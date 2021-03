V Česku se šíří mnohem agresivnější britská mutace, která ale není nebezpečnější než ta původní. Jak to vypadá s jihoafrickým typem koronaviru?

Britská mutace se skutečně šíří mnohem rychleji, ale podle některých lékařů je i nebezpečnější. U nového typu koronaviru bych hovořil o variantách, v nichž je mutací víc. Jde o jihoafrickou a brazilskou variantu, které se zdají být skutečně hrozivé. Zatím to není podloženo epidemiologickými daty, ale vypadá to, že by mohly být odolné vůči protilátkám vyvolaným očkováním či prodělaným onemocněním. To by znamenalo, že i tito lidé by mohli být znovu nakaženi.

Schválené vakcíny by vůbec nepůsobily?

To nevíme, ale snad nebude rezistence úplná. Pokud u původního typu koronaviru vakcíny brání novému onemocnění z 80 procent, u nových variant by toto číslo bylo nižší, možná 40 nebo 50 procent.

Mohou na to výrobci očkovacích látek zareagovat a upravit je?

Naštěstí ano. Jak genetické, tak vektorové vakcíny lze poměrně jednoduše upravit tak, aby byly šité na míru novým kmenům viru. Problém ovšem je, že může jít o nekonečný příběh, kdy se budou objevovat stále nové varianty, takže přeočkování upravenými vakcínami by bylo nezbytné. Není jasné, kolikrát by se tento cyklus musel opakovat. Doufejme, že se tento černý scénář nenaplní. Důležité je, aby protilátky, které vytvářejí současné vakcíny, zabránily propuknutí nejhorších forem tohoto onemocnění.

Víme už aspoň to, zda průběh nemoci u těchto nových variant je horší než u původního typu?

Takové informace dosud nemáme. Určitě v tom hraje roli i genetické zázemí různých etnických skupin obyvatelstva.

Přesto lze říct, že i kvůli jihoafrické a brazilské variantě koronaviru by se s jakýmkoli rozvolňováním protiepidemických opatření mělo počkat, nebo dokonce spíš přitvrdit?

My bychom se neměli blížit lockdownu, ale konečně ho uskutečnit. I kdyby tu žádné nové varianty nebyly, situace v nemocnicích je kritická a za dva týdny bude ještě horší. Kdybychom přistoupili k uzamčení společnosti, které by se podobalo tomu wu-chanskému, kdy lidé nemohou chodit ani do práce, nepochybně by to pomohlo. Avšak to se určitě nestane, vláda se bojí nějaké vzpoury.

Společenská atmosféra tomu skutečně nenahrává, ale nepomohla by i mírnější uzávěra izraelského typu, tedy s omezením volného pohybu na pár set metrů kolem bydliště a na cestu do práce?

Trochu ano, ale zásadně ne. My přitom alternativu máme, ale asi ani ta se nepodaří, protože tady se nedaří zorganizovat nic. Mám na mysli masivní testování, během něhož by se za krátkou dobu otestovala celá populace, aby se vychytaly všechny nakažené osoby. Pak už by byla situace daleko příznivější pro trasování a chytrou karanténu.

Pochopitelně by bylo nezbytně nutné, aby pozitivní jedinci a jejich kontakty zůstali v izolaci doma. Kdo by to porušil, musel by být trestán vysokými pokutami. Jenže na to si stát také netroufá, protože vládní strany i opozice se bojí volební porážky. Je to začarovaný kruh.