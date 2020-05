"Obavám rozumíme, ale s ohledem na to, že současný stav trvá již dlouho, obáváme se, že jen tento strach by se mohl stát jednou z příčin nárůstu četnosti jiných nemocí nebo jejich komplikací. Těm je možné včasnou návštěvou u lékaře předejít," napsali soukromí lékaři.

I nadále je podle nich vhodnější nejprve do ordinace zavolat a poradit se. Odkládat by se neměly ani pravidelné kontroly, pokud je pacient sledovaný pro nějaké chronické onemocnění.

Starší osoby nebo ty, jejichž imunitu nemoc oslabila, ale i nadále každou cestu ven, například podle spolku Amélie, který pomáhá pacientům s rakovinou, pečlivě zvažují.

"Pokud se nám něco nezdá, je rizikovější zůstat doma neošetřený než se vydat do zdravotnického zařízení," uvedla za spolek v tiskové zprávě Michaela Čadková Svejkovská.

Někdy jsou ale obavy přehnané. "Člověk slyší odevšud, co se smí a co ne. Žijeme teď všichni jako děti, kterým dospělí říkají, co mají dělat. Pak se nelze dospělým nemocným divit, že tomu tlaku podléhají a zbavují se své svobody rozhodování," uvedla psycholožka Amélie Kristýna Maulenová.

Přísná hygienická opatření

Spolek pacientům doporučuje dodržovat zpřísněná hygienická opatření, vyhýbat se místům s vyšší koncentrací lidí. Neměli by se ale vzdávat pohybu venku a pobytu v přírodě, který může po delším pobytu doma zlepšovat i jejich duševní pohodu.

První případy nemoci covid-19 se v Česku objevily 1. března, dosud onemocnělo víc než 8000 lidí. Omezeno bylo zpočátku i vycházení, povolené byly jen nutné cesty, například právě k lékaři. Také nemocnice omezily péči v polovině března na nutné minimum, od Velikonoc ale postupně provoz vrací postupně do normálu.

Soukromí lékaři upozorňovali na to, že stejně jako ostatní podnikatelé budou v případě delších omezení potřebovat pomoc od státu. Jejich ordinace na rozdíl od praktických lékařů nemají od zdravotních pojišťoven měsíční platbu za pacienta v kartotéce, ale hradí jim jednotlivé prohlídky či další výkony. Prázdné čekárny tak pro ně znamenají i finanční ztráty.