Ačkoliv se situace ve většině míst světa uklidňuje, stále jsou podle něj lokality, kde epidemie „probublává“. V případě Česka jsou to například velká města a několik oblastí u německých hranic. Odtud se může epidemie znovu kdykoliv rozšířit.

„Současně klesá ochota lidí dodržovat nařízená omezení,“ pokračuje Prymula. Lidé jsou podle něj otráveni, ekonomika navíc delší útlum nesnese. „S tím, jak se budou opatření uvolňovat, ale pochopitelně poroste i riziko dalšího šíření nákazy,“ domnívá se.

S druhou vlnou epidemie proto podle něj počítá většina zemí Evropy a připravuje se na ni. „Obecně se předpokládá, že udeří buď hned – nasedne na rozvolnění, která právě nyní probíhají. Nebo že přijde až v září,“ popisuje epidemiolog. Obě varianty jsou podle něj možné. Současně ale doplnil, že Česko už bude tentokrát na příchod nákazy připraveno.

S tím souhlasí i šéf Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek. „Pokud se epidemie vrátí, budeme schopni daleko lépe zareagovat. Máme už potřebná data a situaci sledujeme. Rozpoznáme to včas,“ řekl.

Virus už má třicet mutací

Jediné, co by mohlo lékaře zaskočit, je podle něj nějaká nenadálá mutace viru, která by průběh choroby ztížila. „Což je samozřejmě možné, ten virus se skutečně mění,“ potvrzuje epidemiolog Prymula. Od podzimu loňského roku do současnosti už si podle něj vytvořil kolem třiceti různých mutací, z nichž jedna se ukázala jako výrazně nakažlivější. Virus se tedy může snáz šířit.

„Jestli ale budou mít tyto změny vliv na klinický průběh onemocnění, to stále nikdo neví. O tom se prozatím jenom spekuluje,“ doplnil Roman Prymula.

Státy budují špitály

Většina zemí světa se proto „vyzbrojuje“. Například Německo nakupuje plicní ventilátory a navyšuje lůžkové kapacity na jednotkách intenzivní péče. Armáda navíc přetváří jedno z berlínských výstavišť na provizorní nemocnici, informoval server The Daily Mail.

Na druhou vlnu se připravuje i Velká Británie nebo Spojené státy. „Je tu velmi pravděpodobná možnost, že útok viru na naši zemi bude příští zimu ještě náročnější než ten, kterým jsme si právě prošli. Budeme tu mít totiž současně epidemii chřipky a epidemii koronaviru ve stejnou dobu, takže to bude znamenat velký tlak,“ vysvětlil šéf amerického Střediska pro kontrolu a prevenci nemocí Robert Redfield.

Španělsko očekává dokonce ještě další dvě vlny epidemie. Vyplývá to ze zprávy, ze které citovala agentura AP. Španělská armáda v ní píše, že „potrvá zhruba rok a půl, než se vše vrátí znovu do normálu“.