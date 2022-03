Speciální protézy pro parasportovce stát neplatí. Nadějí jsou nadace a úspory

Téměř před dvaceti lety si dnes pětačtyřicetiletý Jaroslav Petrouš z Prahy při sportování zpřetrhal menisky a vazy v koleni a poškodil si čéšku. Několik let ho to ukrutně bolelo. Na mistrovství světa na Novém Zélandu v roce 2011 si uvědomil, že něco není zcela v pořádku. Přítomní parasportovci byli samý úsměv, ale on měl od bolesti levé nohy neustále zkřivená ústa. Jedinou cestou byla amputace.

Parasportovec Jaroslav Petrouš | Foto: se svolením J. Petrouše