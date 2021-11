Cam Adair si uvědomil, že svou závislost na videohrách nemá pod kontrolou, když začal uvažovat o sebevraždě. „Bojoval jsem s tím deset let,“ uvedl pro britský server BBC. „Vykašlal jsem se na školu, nešel jsem na vysokou a předstíral jsem, že mám práci, abych oklamal rodinu.“

„Nakonec jsem napsal dopis na rozloučenou. A tu noc jsem si uvědomil, že potřebuji pomoc. Dnes je to 3860 dní, co jsem čistý od závislosti na hrách,“ vyprávěl.

Dvaatřicetiletý Kanaďan Adair je zakladatelem internetové skupiny Game Quitters (česky Ti, co přestali s hrami), která pomáhá lidem závislým na počítačových hrách. V současnosti má po celém světě přes 75 tisíc členů.

Závislost v době pandemie

V době pandemických lockdownů lidé často udržovali kontakty s přáteli, rodinou a s kolegy jen díky technologiím. Podle Adaira to však bylo pro lidi, jako je on, velmi obtížné.

„Kvůli pandemii jsem trávil mnohem více času na síti Twitch (streamingová platforma, která se věnuje hráčům videoher) a na Youtube,“ uvedl Adair. Přiznává, že na YouTube sledoval obsah, který se týkal videoher, což může pro některé být silným lákadlem, který může vést až k recidivě. „Naštěstí jsem do toho znovu nespadl, mnoho lidí z komunity Game Quitters však během covidu hraní opět propadli,“ vysvětlil.

Americká National Library of Medicine v současnosti klasifikuje závislost na hrách jako součást širší závislosti na internetu. Definuje ji jako „přehnané nebo špatně kontrolované zájmy, nutkání či chování týkající se používání počítače a přístupu k internetu, které vedou k postižení či utrpení“.

Mnoho lidí by mohlo namítat, že taková závislost není nebezpečná, jako například závislost na alkoholu či drogách. Závislé osoby však může rovněž velmi poškodit. Doktor Andrew Doan, neurovědec a expert na digitální závislosti přiznává, že pandemie problém jen prohloubila.

„Stres v životě vede k potřebě mechanismů úniku,“ vysvětlil s tím, že pandemie v lidských životech stres zvýšila. Pohodlný způsob, jak z takového stresu uniknout jsou zábavní digitální média, jako videohry a sociální sítě.

„Exesívní užívání čehokoliv jako únik ze stresu je rizikový faktor pro vytvoření závislosti,“ dodává.

Aplikace pro aplikace

Řada technologických firem tak vytváří nástroje, které pomáhají blokovat či limitovat přístup na internet či na stránky s hrami. Jedním z produktů je aplikace Linewize, která má pomáhat zejména rodičům. Aplikace umožňuje limitovat a monitorovat čas, který dítě stráví na internetu a hraním her – a to ať už na počítači či chytrém telefonu. Linewize také dokáže některé stránky zamykat, a tak dětem znemožnit přístup k nevhodnému materiálu, jako například k pornografii či násilí.

K přehnanému trávení času u obrazovek mají sklony zejména mladí lidé a děti. Teodora Pavkvicová, expertka na zdravý digitální životní styl ze společnosti Linewise tvrdí, že zdravé plánovaní času online vyžaduje přístup dospělého člověka. „Aby byl čas u obrazovek vybalancovaný a zdravý, vyžaduje to vysoce vyvinuté kognitivní dovednosti, které se u člověka plně vyvinou až v pětadvaceti letech,“ upřesňuje. „Online platformy jsou navržené tak, aby u nich lidé trávili co nejvíce času, přitáhli co nejvíce pozornosti a dat,“ dodala Pavkvicová. V kombinaci s nebezpečími, které na internetu čekají, tak může být plánování času online ve zdravé a odpovědné míře velmi obtížné.

Pro dospělé pak mohou být online závislosti například i otázkou hazardních her. Jde například o sázkové aplikace a stránky, které je podporují. Bezpečnostní aplikace takové stránky blokují na čas, který si nastaví sám uživatel. Aplikaci BetBlocker může ovládat například i rodič, přítel či partner.

Zakladatel aplikace BetBlocker Duncan Garvie upozorňuje, že by se gambling na internetu neměl podceňovat. „Každý chodí s kasinem či sázkovou kanceláří v kapse a je velmi snadné hrát tajně,“ dodává.

Říct si o pomoc

Doktor Doan, který se věnuje expertíze závislostí na videohrách, jim sám na nějaký čas propadl. V průběhu svých studií medicíny na univerzitě Johna Hopkinse v Baltimoru trávil hraním videoher 80 až 100 hodin týdně po dobu deseti let.

Tvrdí, že by se měl internet brát jako dvě oddělené části. On sám je rozděluje na dvě kategorie: digitální zelenina a sladké verše.

Digitální zelenina je ta část internetu, která může lidem pomáhat. Může to být například online terapie, která učí zvládat stres a snižovat nebezpečí závislostí. Druhá část s názvem sladké verše je nebezpečná a lákavá. Obsahuje například videohry, pornografii a sociální sítě, které nejsou spojené s prací. Ty zvyšují možnost závislostí zejména pak, pokud tato činnost slouží jako únik ze stresu.

Doktor Doan se obává, že se budou závislost na internetu rozšiřovat. Důvod vidí zejména ve zvyšujícím se času, který trávíme na internetu.

Cam Adair však vidí velkou naději právě v blokujících aplikacích. Zdůrazňuje, že je velmi důležité, aby každý, který má s hraním her problém, vyhledal pomoc lékaře. Jeho práce byla publikovaná v odborném časopise Psychiatry Research a stal se mezinárodně známým spíkrem, který mluví o závislostech.

„Říct si o pomoc mi zachránilo život. Byl jsem klamný, uzavřený, izolovaný, nepřátelský, nedosažitelný. Teď jsem šťastný, spokojený a dokážu se vyrovnat se stresem běžného života.“