Lidská psychika je složitá, je potřeba s ní pracovat obezřetně a naučit se několik pravidel, podle kterých takzvaně pojedete, když bude nejhůř. Některé myšlenky byste si navíc neměli ani připouštět, jak radí odborníci.

Které myšlenky kazí vaše hubnutí a vůbec vám ztěžují život?

Nereálné cíle

Nepoužívejte termíny již nikdy více (už nikdy se netknu sladkého, i když ho miluji), vždy (každý den budu cvičit). Tyto myšlenky nedávají prostor pro chyby a neexistuje 100% dokonalý člověk.

Černobílé myšlení – buď anebo

Nedívejte se na sebe jako na „tlustou“ nebo na hubenou, na jídlo jenom jako na dobré, nebo špatné, dietní, nebo nedietní, dovolené, nebo nedovolené. Nemyslete v kategoriích vše, nebo nic a váš život nebude rozdělen na období hubnutí a období nekontrolování se a neprohubnete život.

Zhřešil/a jsem

Pokud sníte něco, co jste neměli v plánu, nenazývejte to hříchem ale vybočením. Neberte to jako selhání, ale jako příležitost naučit se situaci řešit příště lépe. Neobviňujte se, nedramatizujte a co nejrychleji se vraťte ke správným návykům. Pokuste se hledat na každé situaci něco užitečného, pozitivního.

Jsem k ničemu

Učte se mít rádi sami sebe pro svoji osobu, a ne pro svoje úspěchy. Nečekejte na uznání druhých, můžete si dovolit se mít ráda i bez názoru druhých.

Tip: Oslabení síly negativních myšlenek je docela oříšek. Pokud vám negativní myšlenky kazí nejen hubnutí, ale život vůbec, obraťte se na psychologa. Seznam odborníků najdete na www.stob.cz, terapie je možná i přes skype.



