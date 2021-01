Už soška Věstonické venuše, která byla objevena mezi Dolními Věstonicemi a Pavlovem na jižní Moravě téměř před sto lety a kterou vyrobily šikovné ruce neznámého umělce v období mezi 29 a 25 tisíci lety před naším letopočtem, dává tušit, že ideál našich nejstarších předků rozhodně nepřipomínal ten náš. Tato jedna z nejstarších sošek na světě oplývá širokými boky a velkými prsy – jasným symbolem ženství a plodnosti. Na zádech sošky, které nejsou široké veřejnosti příliš známá, jsou podle odborníků dokonce naznačeny tukové zářezy – lidově řečeno: špeky.

Poskočíme-li o několik tisíc let blíž naší současnosti, narazíme na antiku. Zde už byl ideál krásy naprosto jiný. Důležitá byla myšlenka takzvané kalokagathie. Jedná se o pojem, který vyjadřuje antické řecké přesvědčení, že krásné a dobré, krása a ctnost patří k sobě a mají mnoho společného. Co není zároveň dobré, nemůže být krásné a naopak. Aplikován na člověka vyjadřuje pojem ideál harmonického souladu a vyváženosti tělesné i duševní krásy a dobroty, ctnosti a statečnosti. Vyzdvihováno bylo především tělo mužské: snad každému se vybaví vysportovaný a vyrýsovaný antický hrdina typu Herkulese. Postavy u žen byly považovány za krásné, pokud byly „tak akorát“, tedy ani tlusté, ani hubené.

Baroko přálo ženám kyprých tvarů

Naopak během gotiky bylo všechno zase jinak. Módní byly vysoké a velmi štíhlé postavy, což naznačuje už typická gotická architektura. U žen byl považován za půvabný velmi dlouhý a útlý krk, štíhlá, úzká ramena a malé poprsí. Vítaná byla také velmi světlá pleť. A poté přišla otočka o 180 stupňů. Baroko přálo ženám kyprých tvarů. Ideálem bylo velké poprsí i pozadí. Kultu boubelek se dařilo až do konce 19. století, jedinou výjimkou snad bylo období romantismu, kdy se za krásné považovaly jemné a štíhlé ženy.

Dvacáté století přineslo módní revoluci, a to hned několikrát. Už ve 20. letech se začaly zkracovat sukně, dámy odhalily lýtka a do módy přišly spíše chlapecké postavy. Naopak v padesátých letech se do módy vrátily kypré křivky alá Marilyn Monroe. Nosily se široké sukně s úzkým pasem, které zvýrazňovaly boky a pozadí. V šedesátých letech se ideál naprosto proměnil, a to s příchodem vyzáblé angličanky Twiggy. Jedna z prvních supermodelek vypadala spíš jako mladý chlapec s velkýma očima a nosila krátké vlasy.

Osmdesátá léta přinesla módu legín a šortek, ideálně v neonových barvách a podmínkou úspěchu bylo vysportované fitness tělo, o desetiletí později byla v módě opět extrémní hubenost. No a dnes? Záleží na vkusu a panuje větší svoboda v tom, co považujeme za krásné. Objevují se plus size modelky, ale i panenky Barbie s ženskými tvary. Společnost více hovoří o poruchách příjmu postavy a o tom, že krása se ukrývá často v rozmanitosti.