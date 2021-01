Podle veterinářů je zhruba 25 až 30 procent koček a psů obézních nebo trpí nadváhou. To je velmi vysoké číslo. Přináší to s sebou mnoho negativních věcí: problémy s kostmi a klouby i se srdcem. Mnoho majitelů bohužel špatně rozezná, zda jejich zvíře trpí nadváhou, a málokdo si navíc uvědomí vážnost situace.

Například pouhých 2,5 kg hmotnosti navíc u standardně osmikilového psa nebo kilo a půl navíc u pětikilové kočky je stejné jako 25 kg navíc u člověka vážícího 75 kg. A to už je opravdu hodně. Proto je důležité nechat si zvíře zvážit u veterinárního lékaře, který dá majiteli i odpovídající doporučení. Čím dříve se totiž dozví o obezitě svého zvířete, tím rychleji trvá dostat zvíře zpátky do ideální kondice.

Odborníci upozorňují, že mezi nejčastější příčiny nadváhy u psů a koček patří překrmování nebo nesprávné krmení a s tím spojený nedostatek pohybu. Stát za tím může i nekvalitní průmyslové krmivo s vysokým obsahem soli a tuků přidaných pouze pro zvýšení chutnosti.

Zvýšené riziko nadváhy je také u některých plemen, jako je například bígl, kokršpaněl nebo labrador a u starších nebo kastrovaných zvířat. Obezita prokazatelně zkracuje délku života. Často vede až k cukrovce či onemocněním srdce, zatěžuje klouby a vnitřní orgány, oslabuje imunitu a je jedním z hlavních faktorů pro vznik ortopedických poruch.

Cukrovka útočí

Téměř desetina psů má obrovský problém. Trpí obezitou a mohou se potýkat s cukrovkou. Koček diabetiček jsou zhruba dvě procenta. Podle veterinářů je chyba na straně chovatelů. Krmit kočku jen granulemi? To je jako postavit svůj jídelníček na hranolcích a instantních polévkách. Něco takového by člověk taky těžko přežil ve zdraví, říká chovatelka mainských mývalích koček Adéla, zatímco krájí čerstvá krůtí prsa. Samozřejmě ne pro sebe, ale pro své miláčky. Do misek správných masožravců podle ní patří spíš pořádný kus steaku, hovězí srdce nebo kuře. Ideálně ve své nejpřirozenější podobě, tedy syrové.

„Pro vylepšení můžete přidat mořskou řasu kelpu, pivovarské kvasnice nebo bylinky,“ popisuje, jak má vypadat správná večeře. Čím by se kočičí žaludky naopak plnit neměly, je podle ní kukuřice, obilí nebo masokostní moučka – tedy suroviny, na kterých stojí mnoho klasických extrudovaných granulí. „To zvířeti jenom uškodí. Kočky přece nejsou slepice,“ kroutí hlavou žena.

Podobně jako ona dnes smýšlí stále více chovatelů. Místo aby sypali do misek psů a koček obilné granule, snaží se jim znovu nabídnout spíš přirozenější krmivo. Tedy hlavně maso a kosti.

„Jen za posledních pětadvacet let vzrostly počty psů s cukrovkou dokonce 2,5krát – v současnosti trpí touto nemocí až čtyři procenta psů,“ uvedl například profesor Miroslav Svoboda z Kliniky chorob psů a koček při brněnské Veterinární a farmaceutické univerzitě. Podle kliniky Banfield Pet Hospitals, která analyzovala údaje od 2,5 milionu psů a půl milionu koček, je ale situace ještě horší. Počty psích cukrovkářů prý narostly jen od roku 2006 dokonce o 79,7 procenta. S problémy už se tak může podle některých veterinářů potýkat téměř desetina psích mazlíčků.

Problémy se nevyhýbají ani kočkám. Těch podle profesora Svobody trpí diabetem zhruba dvě procenta. Za nárůstem přitom stojí nedostatek pohybu a právě nevhodné stravování. Cukrovka se pak projeví typickými příznaky. Mezi ty patří hlavně velká žízeň, častější močení a nehezká srst.