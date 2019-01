Havířov, Ostrava - Aféra s jedovatým alkoholem si vyžádala další lidský život. V pondělí ráno zemřel v havířovské nemocnici 55letý muž, který byl hospitalizován už v pondělí 3. září. V úterý pitva potvrdila otravu u šedesátiletého muže, který zemřel v ostravském bytě.

Další láhev obsahující závadný alkohol. Na etiketě je označení Hrušková vodka, výrobce - Ostravská likérka, OL.&.Com., s.r.o., Blodkova 381, Ostrava-Hulváky. | Foto: Policie ČR

Pacient, který byl hospitalizován už v pondělí 3. září, byl do nemocnice přivezen už v bezvědomí a jeho stav byl po celou dobu kritický. V době, kdy byl muž do nemocnice přijímán, ale ještě lékaři neměli tušení, že je otráven jedovatým alkoholem. Ve vzorcích krve se už metylalkohol neprokázal.

Muže v nemocnici přijali v pondělí jako vůbec prvního pacienta v pořadí. Téhož dne do nemocnice přišla také 59letá žena. Té o dva dny dříve po pití alkoholu náhle zemřel manžel a ona sama pak začala pociťovat zdravotní problémy. Krátce po přijetí upadla do bezvědomí, z Havířova byla převezena do Fakultní nemocnice v Ostravě-Porubě, kde ještě toho dne zemřela.

„Na základě příznaků, výsledků vyšetření a rozborů odebraných vzorků jsme nemohli zcela jednoznačně určit příčinu zdravotních komplikací u těchto dvou pacientů. Podezření jsme pojali ve chvíli, kdy jsme v úterý přijali dalšího pacienta s podobnými obtížemi. Ten nám však pití podezřelého alkoholu popřel. Ani u něj rozbory metylalkohol neprokázaly, protože byl přijat s odstupem několika dnů od vypití pochybného alkoholu. Naše podezření tak nemohlo být prokázáno," vysvětlil náměstek ředitele havířovské nemocnice Jaroslav Lux.

Celá aféra naplno propukla až o tři dny později, kdy se lékařům havířovské nemocnice podařilo metanol zjistit u jiné pacientky. Ta byla přijata ve čtvrtek a lékařům ještě stačila říct, že pila podezřelý alkohol. Pak 57letá žena upadla do bezvědomí, ze kterého se už neprobrala. Zemřela v pátek 21. září večer.

Varování

Policie v úterý po poledni varovala před dalším závadným alkoholem, který může být vysoce toxický. "Vzhledem k nově zjištěným informacím apelujeme na veřejnost, aby nekonzumovala alkohol ve skleněné lahvi o obsahu jednoho litru opatřený etiketou 'Hrušková vodka'," uvedla policejní mluvčí Gabriela Holčáková. Dodala, že lahve jsou dále opatřeny nápisem: Výrobce - Ostravská likérka, OL.&.Com., s.r.o., Blodkova 381, Ostrava-Hulváky. "Lahve jsou neokolkované," doplnila mluvčí.

Toxický obsah mohou mít i litrové skleněné lahve s etiketou "FREDERIC, TRADE MARK, 50 % WODKA, EXTRA FINE." Nebezpečné lahve jsou neokolkované "Obsah těchto lahví lidé nesmějí konzumovat. Naopak je musí odevzat na nejbližším oddělení policie," řekla Holčáková.

Policie navíc žádá svědky, kteří ji mohou předat informace k možnému prodeji či nákupu neokolkovaného alkoholu v prodejně ve Starém Bohumíně na Náměstí Svobody číslo 40. Lidé, kteří mají policii co říct, by ji měli kontaktovat prostřednictvím linky 158.