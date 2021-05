Policisté obvinili šestnáctiletého mladíka, který v pondělí u nákupního střediska v centru Ostravy brutálně napadl člena ochranky (73 let). Zodpovídat se bude z pokusu o těžké ublížení na zdraví a výtržnictví.

Okolí obchodního centra Forum Nová Karolina. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

V době činu byl opilý, v sobě měl litr a půl tvrdého alkoholu. Hrozí mu osmnáct měsíců až pět let vězení. Pokud byl se jednalo o plnoletého pachatele, vztahovala by se na něj sazba od tří do deseti let. Policie pro něj požaduje vazbu.