Ze zbývajících šestnácti chuligánů třináct vyvázlo s podmíněnými tresty a zákazy vstupu na stadiony. U nich je rozhodnutí pravomocné. Další tři byli nedávno nepravomocně odsouzeni k pěti rokům žaláře.

Jsem nevinen, nebyl jsem tam

Martin Š., který je v baníkovských kruzích známý pod přezdívkou Šampon, vinu od samého začátku odmítal. „Odmítám, že bych se dopustil jednání, které je mi kladeno za vinu. Na místě činu jsem se v uvedené době vůbec nenacházel,“ prohlásil již dříve.

Jeho negativní stanovisko k prohlášení viny či uzavření dohody o vině a trestu v pondělí u soudu zopakoval obhájce s tím, že Martin Š. o žádné z těchto variant, které by znamenaly přiznání, neuvažuje. Obhájce poté detailněji popsal zdravotní problémy, s nimiž byl klient hospitalizován. Uvedl také, že o vývoji zdravotního stavu bude informovat.

Senát nakonec jednání odročil. „Soud vyčká ustálení zdravotního stavu obžalovaného,“ řekl předseda senátu. Jednání by mohlo začít ve druhé polovině května.

Alibi poskytli i odsouzení

Martin Š. věří, že u soudu prokáže svou nevinu. Alibi mu již při předchozích procesech poskytli někteří z odsouzených baníkovců, kteří uvedli, že s nimi na místo nejel. Státní zástupce má však v rukávě eso v podobě otisku prstu obžalovaného. Ten se našel na vozidle Opavanů, který baníkovské komando přepadlo. Martin Š. svou obhajobu zřejmě postaví na tvrzení, že nedlouho před útokem byl v Opavě a tam se shodou okolností dotkl vozu.

Jak dlouho hlavní líčení potrvá, není jasné. Obhajoba trvá na osobním výslechu dvanácti z odsouzených baníkovců a také jednoho z přepadených Opavanů. Martinu Š. za loupež hrozí pět až dvanáct let. Již jednou ho soud uznal vinným z účasti na přepadení fanoušků Opavy. Za to mu vyměřil sedm let žaláře. Tento rozsudek ale Vrchní soud v Olomouci zrušil.

K přepadení opavských fanoušků došlo na podzim 2018 v obci Březová na Opavsku. Baníkovské komando si tehdy počkalo na příznivce SFC Opava vracející se z utkání svého týmu v Brně. Maskovaní násilníci připravili rafinovanou silniční past, kdy předstírali defekt. Když Opavané ve svém autě zastavili, z dalších ukrytých vozů vyskákali maskovaní násilníci. Zmocnili se klubových věcí rivalů, poškodili jejich vozidlo a uprchli.



Z loupeže bylo původně obžalováno sedmnáct fandů Baníku Ostrava. Dvanáct z nich na podzim 2020 uzavřelo se státním zástupcem dohodu o vině a trestu. Vyvázli s podmíněnými tresty, peněžitými tresty a zákazy vstupu na stadiony. Zbývajících pět, včetně Martina Š, dohodu odmítlo. Soud této pětici vloni v únoru vyměřil tresty od 5 let a tří měsíců do sedmi a čtvrt roku. Martin Š. dostal sedm let.



Vrchní soud v Olomouci ale tento verdikt zrušil a případ vrátil k novému projednání. V něm čtyři z obžalovaných prohlásili vinu. Jeden vyvázl s podmíněným trestem, další tři by měli podle nepravomocného verdiktu strávit ve vězení po pěti letech. Martin Š., který možnost prohlášení viny odmítl, bude nyní souzen v samostatném procesu.