Když se k tomu neměli, objevil se u jejich dveří mstitel Štefan I. (43 let) z Ostravy, kterého oslovil jeho známý se žádostí o pomoc při řešení této situace. Paradoxně, dvojice se pravděpodobně chystala vystěhovat – měla již sbalené tašky a následující den zřejmě chtěla odejít.

To ale Štefan I. nevěděl. Do bytu vešel 14. prosince loňského roku a začal dotyčného bít teleskopickým obuškem. Zbitý muž odběhl a vrátil se s nožem v ruce. „Dožadoval se vysvětlení svého napadení a sdělení jména,“ uvedl státní zástupce Vít Legerský.

Štefan I. vzápětí vytáhl zavírací nůž a nájemníkovi zasadil čtyři bodnořezné rány, jedna z nich pronikla do břicha, druhá do zad. Výsledkem byl pneumotorax a krvácení do dutiny břišní. Muž přišel o litr krve. „Zranění ho bezprostředně ohrožovala na životě,“ dodal Legerský.

Soud

Případem se tento týden začal zabývat Krajský soud v Ostravě. Štefanu I., jenž má za sebou pětadvacet odsouzení, hrozí deset až osmnáct let žaláře. Státní zástupce pro něj žádá trest od třinácti do čtrnácti roků.

Obžalovaný se k bodnutí přiznal, podle jeho verze se ale v závěrečné fázi potyčky, při které došlo ke zranění, jen bránil. Jak uvedl, do rodinného domu se vydal v doprovodu několika lidí.

Nejprve prý omylem vešel do jiné místnosti, kde si někdo zrovna připravoval drogu. Štefan I. do něj tvrdě „vystartoval“. Jeho známý, který šel s ním, ho ale včas zarazil s tím, že je to kamarád. Poté již otevřel správné dveře. „Ten muž tam seděl a něco jedl z misky. Obořil jsem se na něj: ,Co tady děláš, pi..!´ On vstal a odpověděl: ,A co ty tady děláš, pi..!´ Byl jsem vytočený, praštil jsem ho obuškem po rukách. Vím, že jsem zareagoval nepatřičně. On byl ale drzý. Dal jsem mu pěstí, on mi to vrátil. Porvali jsme se,“ vypověděl obžalovaný.

Nájemník poté odešel do kuchyně a vrátil se s nožem v ruce. „ Byl úplně nepříčetný,“ řekl Štefan I., který se podle svých slov cítil ohrožený. Poté ve své kapse nahmatal zavírací nůž. Jak protivníka poprvé bodl, prý neví. Později vyšel ven a k přijíždějícím policistům se vydal s rukama nad hlavou.