Moravskoslezská policie udělala další pokrok v kauze smrtící drogy. Počet stíhaných osob v souvislosti s intoxikacemi syntetickými canabinoidy v našem kraji stoupl na šest.

Zatímco prvním pěti dopadeným Čechům ve věku od 17 do 41 let hrozí maximálně pět let vězení, čtvrtek přinesl v kauze výraznější posun a doposud největší „úlovek“ policistů.

Kriminalisté už obvinili – rovněž z nedovolené výroby a jiného nakládání s psychotropními látkami a jedy – šestatřicetiletého muže, který si může ve vězení odsedět až osmnáct let!

Podle policie totiž právě on nepřímo může za prozatím jediné úmrtí v souvislosti s touto smrtící drogou. „Zítra zřejmě bude podán podnět na vzetí do vazby,“ přiblížila Deníku ve čtvrtek večer policejní mluvčí Gabriela Pokorná situaci ve čtvrtek.

Celkový počet možných intoxikací způsobených předmětnou látkou zůstává zachován, podezření na intoxikaci existuje u 21 osob

Policisté dál rozplétají nitky mnoha otázkami opředeného případu a další informace budou uvolňovat postupně podle možností. Lze předpokládat, že počet obviněných, stejně jako otrávených, ještě dále poroste.

Prozatím nadále platí, že nebezpečnou Bakibou se od pondělního odpoledne, kdy se v ulicích města objevila, otrávilo 16 lidí včetně šestnáctiletého chlapce. Ještě ten večer na následky jejího požití v kombinaci s více než třemi promile alkoholu zemřel dvaatřicetiletý bezdomovec a jeho o čtyři roky starší známý leží na jednotce intenzivní péče.

V ulicích města může být stále od čtyř set do bezmála tří tisíc dávek smrtelného nebezpečí. Policie jich dosud vypátrala okolo stovky.