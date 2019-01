Frýdek-Místek - Velkou dávku drzosti prokázal jeden návštěvník kavárny Cafe music bar Depresso ve Frýdku-Místku. Z podniku utekl s číšnickým flekem.

V této kavárně, která se nachází v Hlavní třídě ve Frýdku-Místku, se drzý zloděj zmocnil číšnického fleku a utekl. | Foto: Deník/Martin Šrubař

Případ se v této kavárně stal 27. ledna před zavírací dobou. „Dotyčný pachatel kolem druhé hodiny ranní v nestřeženém okamžiku odcizil číšnický flek, ve kterém bylo jedenáct tisíc korun, načež dal takzvaně nohy na ramena. Z kořisti se ale neradoval dlouho, protože jej policisté díky popisu zadrželi. Jednalo se o jednatřiceti­letého muže z Frýdku-Místku," potvrdil úspěch policistů okresní policejní mluvčí Vlastimil Starzyk.

Ve zdejší kavárně byla nejen servírka, ale i barman, kteří popsali, jak se krádež vlastně odehrála. „V ten den, kdy se to stalo, jsem zrovna v práci nebyla. Okolnosti ale znám od kolegů, kteří měli právě službu. Byli tu dva číšníci, kteří mají jeden flek, který se nechává standardně na poličce. Nějací návštěvníci tancovali na baru, čehož jeden z nich využil, šel za bar a flek s celodenní tržbou ukradl. Něco takového se u nás ještě nepřihodilo. Máme s tím nyní jenom nečekané problémy," řekla servírka Klára Lesniaková.

„Ten, co to sprostě ukradl, pracoval taky v baru. Beru to tedy jako velkou zradu. Jako kdyby někdo střílel do vlastních řad. Nebyli jsme žádní kamarádi, znal jsem jen od vidění. Jsem rád, že jej policisté dopadli. A bude ještě více rád, když mě odcizenou částku vrátí. Doufám, že to neprošustroval. Kdybych byl soudce, tak bych mu nařídil uhradit způsobenou škodu do poslední koruny. Úplně od věci by taky nebyly veřejně prospěšné práce. Mám kvůli tomu jenom nervy," dodal zdejší barman Filip Klár.