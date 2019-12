Především kosmetické balíčky, drogistické zboží a alkohol za několik tisíc korun zlákaly dva muže ke krádeži v hypermarketu ve Frýdku-Místku.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Lukáš Kaboň

Dvojice šla krást v neděli v pozdních večerních hodinách. "Oba muži měli vstoupit na prodejní plochu do prostor s drogérií, kde jeden z nich svému spolupachateli do jeho batohu měl uschovat nejen několik kusů vánočních kosmetických balíčků, ale i více než dvacet kusů deodorantů různých značek. S takto plným batohem muž následně z prodejny nepozorovaně odešel, aniž by za zboží zaplatil," upřesnila policejní mluvčí Karolína Bělunková.