Frýdek-Místek, Třinec - Nejen třineckým, ale i frýdecko-místeckým kriminalistům dělal delší dobu vrásky zloděj, který se vloupával do místních obchodů.

Fantoma, který za denního světla vykrádal obchody, policisté dopadli. | Foto: Policie ČR

V průběhu měsíce května se pachatel vloupal celkem do šesti provozoven na Frýdecko-Místecku. „Zajímavostí bylo to, že do objektů nevnikal v noci, jak to zpravidla u podobných vloupaček bývá, ale zvolil si denní dobu v průběhu polední přestávky. A právě tento stejný způsob páchání trestné činnosti se mu stal osudným. Třinečtí detektivové si dali dohromady všechny souvislosti a naplánovali opatření, jehož cílem bylo dopadnout pachatele, který místo oběda vnikal do opuštěných obchodů," popsal tiskový mluvčí Policie ČR ve Frýdku-Místku Vlastimil Starzyk.

Během krátké doby se ukázalo, že tato cesta byla správná. „U vytipovaného obchodu v Třinci jsme zloděje chytili takřka za ruku. Byl jím pětadvacetiletý mladík z Ostravska. Pro zkušené třinecké detektivy nebylo překvapením, že pachatelem je osoba mající pestrou trestní minulost – a několik okresních soudů po něm vyhlásilo pátrání. Zadržený pachatel byl převezen k výslechu, kde se k trestné činnosti nakonec doznal," potvrdil okresní policejní mluvčí Vlastimil Starzyk.

Odsud pak delikventa policisté eskortovali přímo do vazební věznice. Svým jednáním se dopustil přečinu krádeže. Celkem napáchal škodu, která byla předběžně vyčíslena na 140 tisíc korun. „Za to se mu může pobyt za mřížemi prodloužit až na pět let," naznačil další jeho osud Vlastimil Starzyk.