Společnou řeč našli i v otázce délky pobytu ve vězení, a to na osm let ve věznici s ostrahou. Problém je však s majetkovým vypořádáním a způsobu náhrady škody. Obě strany již jednou požádaly soud o prodloužení lhůty na jednání. Hlavní líčení mělo pokračovat tento týden v úterý. Očekávalo se, že soudu bude předložena dohoda o vině a trestu. Na poslední chvíli však bylo jednání zrušeno, a to z důvodu onemocnění obhájce.