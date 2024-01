Internet je plný podvodných reklam, nabízejících například výhodné obchody s akciemi. Doplatila na to žena z Frýdeckomístecka, kterou zaujala reklama na investice do akcií ČEZu, podpořená dokonce použitou fotografií prezidenta Česka Petra Pavla. Žena místo výhodné investice naletěla podvodníkům a přišla o více jak milion korun.

Ilustrační koláž. | Foto: autoři Deníku

Žena z Frýdeckomístecka na internetu objevila reklamu nabízející investice do akcií společnosti ČEZ s přiloženou fotografií prezidenta republiky, která ji zaujala.

"Po vyplnění registračního formuláře jí telefonicky kontaktoval údajný makléř, který ženu instruoval ke stažení aplikace umožňující vzdálený přístup do telefonu i počítače, čímž volajícímu umožnila přístup nejen do svých zařízení, ale také ke svému bankovnímu účtu. Poté si na doporučení "makléře" za účelem investic do akcií poškozená sjednala půjčku ve výši 400 tisíc korun," uvedla pro Deník mluvčí moravskoslezské policie Kateřina Kubzová.

Vše pokračovalo. O několik dní později ženě zavolal stejný muž s požadavkem, aby se přihlásila do internetového bankovnictví. Následně prostřednictvím vzdáleného přístupu převedl zapůjčené finanční prostředky se souhlasem a potvrzením poškozené na burzovní účet, který si pro investování na jeho doporučení zřídila.

"Další týden ženě opět zazvonil telefon. Poškozená volajícímu, který ji ujišťoval o zhodnocení jejích investic, natolik důvěřovala, že si na svých účtech ani neověřovala pohyby či případné zhodnocení peněz. Dotyčnému pak znovu umožnila převod tentokrát svých naspořených finančních prostředků ve výši 250 tisíc korun na neznámý účet. Na jeho další doporučení si důvěřivá žena sjednala opět půjčku, tentokrát na 460 tisíc korun. I tyto peníze byly následně "makléřem" převedeny na jiný účet," řekla dále mluvčí policie.

Žena tak nakonec přišla o víc jak milion korun. Třinečtí kriminalisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestných činů podvod a neoprávněný přístup k počítačovému systému a neoprávněný zásah do počítačového systému nebo nosiče informací.

Případů je v kraji více

Policie podobných případů v Moravskoslezském kraji evidují více a kyber podvodníci nezaháleli ani na konci roku v předvánočním období.

"Jen za měsíc prosinec evidují policisté v Moravskoslezském kraji 26 případů v souvislosti s podvodnými investičními platformami s celkovou škodou 6,5 milionů korun. Podvodné reklamy na internetu, ať už v psané podobě nebo formou reklamních klipů, mají za cíl přesvědčit občany o výhodách investic. Často jsou spojovány například se společností ČEZ či dalšími společensky známými osobami. Najdou se i takové reklamy, které nabízí z investovaných 6 tisíc korun zhodnocení za dva týdny na 170 tisíc korun. Lidé bohužel často těmto podvodným reklamám se známými osobnostmi věří, registrují se a zpřístupní své bankovní účty podvodníkům," dodala mluvčí policie.

