Odstavila vozidlo u nákupního centra ve Frýdku-Místku, nechala běžet motor a klíče v zapalování, vzdálila se od něj jen na pár minut. Po návratu zjistila, že nemá čím odjet, auto bylo pryč. Takový případ řešila frýdeckomístecká policie.

Ujetí vozem od nákupního centra ve Frýdku-Místku, leden 2024. | Foto: se svolením PČR

Vše se odherálo ve Frýdku-Místku minulý týden ve večerních hodinách. "V minulém týdnu ve večerních hodinách přijali policisté na lince 158 oznámení od řidičky, které měl někdo před nákupním centrem ve Frýdku-Místku odcizit vozidlo rozvážkové služby značky Toyota," uvedla pro Deník mluvčí moravskoslezské policie Kateřina Kubzová.

Stromky a přeplněné kontejnery ve Frýdku-Místku. Svozy začnou v úterý

Díky lokátoru, který se ve vozidle nacházel, předala žena operačnímu důstojníkovi také polohu, kde by se vozidlo mělo nacházet. Tato informace byla následně předána hlídkám do éteru. Na relaci ihned zareagovali policisté z oddělení hlídkové služby a vyrazili směr obec Dobrá, kde byla poloha auta zaznamenána.

Netrvalo dlouho a do dvaceti minut od oznámení strážci zákona nalezli odstavené vozidlo i s podezřelým na místě řidiče. "Ten předstíral spánek, vedle sebe měl odložené tašky s nákupem. Na výzvy hlídky, aby opustil vozidlo, zareagoval a uvedl, že se chtěl autem jenom projet. Policisté jej ztotožnili a lustrací v evidenci zjistili, že není vlastníkem řidičského oprávnění. Následně se podrobil dechové zkoušce na přítomnost alkoholu s negativním výsledkem, test na přítomnost drog však vykázal pozitivní výsledek. Byl tedy policisty vyzván k lékařskému vyšetření, což odmítl," pokračuje mluvčí policie.

OBRAZEM: Sundog v Beskydech. Turista vyfotografoval tři slunce vedle sebe

Muže poté hlídka zadržela a předala k dalším úkonům kolegům z obvodního oddělení Frýdek-Místek. Ti mu ve zkráceném přípravném řízení sdělili podezření ze spáchání přečinu neoprávněné užívání cizí věci.

Chtěl se prý jen projet

"U výslechu pak devětadvacetiletý muž uvedl, že poté, co si v nákupním centru nakoupil, uviděl venku nastartované vozidlo. Proto do něj nasedl a z místa odjel. Dle jeho slov neměl v úmyslu auto ukrást, chtěl se jen projet. Za tento skutek mu v případě odsouzení hrozí až dvouletý trest odnětí svobody. Jeho další přestupkové jednání policisté taktéž zadokumentovali a bude oznámeno příslušnému správnímu orgánu. Po provedených úkonech tak mohlo být vozidlo vráceno zpět do rukou majiteli," řekla dále policejní mluvčí.

K TÉMATU

Prevence na prvním místě

"Je na místě opět připomenout, že "příležitost dělá zloděje“, proto zbytečně neriskujte a neulehčujte jim jejich „práci“. Chraňte si svůj majetek, vozidlo si vždy řádně uzamkněte, i když od něj odcházíte jen na malou vzdálenost a na krátkou chvíli," dodala policejní mluvčí.