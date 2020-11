Obžalovaný má po dětské obrně trvalé následky, obtížně se pohybuje, jeho intelekt je podle znalců na hranici nízké mentální retardace. Navíc si nese i trauma z dětství. V deseti letech se stal s kamarádem obětí přepadení. „Kamarád zemřel, já byl v nemocnici,“ uvedl.

Přesto se v dospělosti dokázal změnit v lovce, jenž na sociálních sítích pod falešnou identitou vyhledával školačky.

Jeho příkazy plnily i řadu let

Dosud netrestaný muž z Olomoucka má na svědomí devatenáct činů, a to z let 2012 až 2019. Školačkám bylo mezi dvanácti a patnácti roky. Mnohé jsou již plnoleté, děsivé chvíle se jim ale stále vracejí. Vyznával jim náklonnost a lásku. Některé si s ním psaly několik měsíců, jiné i roky.

Jakmile si získal jejich důvěru, požádal je o zaslání intimních fotografií a videí. Část z nich jeho prosby vyslyšela. Když s ním chtěly později ukončit komunikaci, pohrozil zveřejněním snímků na sociálních sítích. Tvrdil také, že je rozešle rodině a kamarádům. Dívky proto ze strachu jeho příkazy plnily i řadu let.

Vše vyšlo najevo poté, kdy se jedna z obětí z Moravskoslezského kraje svěřila po několika týdnech rodičům. Ti okamžitě kontaktovali policii, která zahájila rozsáhlé vyšetřování.

Prohlášení o vině snížilo trest

Podle znalců muž netrpí žádnou sexuální deviací, konstatovali ale, že jde o sexuálně nevyzrálou osobnost. V důsledku svého handicapu pro něj internetové prostředí přestavovalo náhražku.

Ke všem činům se přiznal a učinil prohlášení o vině. Soud tak nemusel provádět rozsáhlé dokazování, nebylo také nutné předvolávat dívky, které tak nemusely vzpomínat na nepříjemné zážitky. Státní zástupce mu proto navrhl nižší trest, než o jakém by jinak uvažoval.

„Prohlášením viny výrazně zkrátil dokazování a ušetřil poškozené toho, aby se účastnily jednání. Pokud by tak neučinil, navrhoval bych trest v polovině sazby, která je pět až dvanáct let. Po prohlášení o vině navrhuji uložení trestu na spodní hranici sazby,“ uvedl státní zástupce David Bartoš.

Obžalovaný se v rámci závěrečné řeči všem dívkám omluvil. „Je mi to všechno strašně líto, co jsem spáchal. Všem poškozeným se omlouvám. Už se to nebude opakovat,“ prohlásil muž, který požádal o co nejnižší trest.

Soud jej nakonec poslal na pět let do vězení, současně mu uložil ústavní psychiatrickou léčbu. Verdikt je pravomocný, obě strany jej na místě přijaly.