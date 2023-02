Dvaapadesátiletý muž z Krnova oznámil, že ho v odpoledních hodinách 6. února kontaktovala přes mobilní telefon neznámá osoba z přesně neustanoveného místa. „Neznámý muži nabídl pomoc při úspěšném obchodování na burze, přičemž mu následně po dohodě zaslal na jeho e-mail jistý internetový odkaz s doporučením, aby tento otevřel a vyplnil požadující informace. Oslovený muž se kromě zadání údajů o své osobě přihlásil přes takzvaný George klíč i do svého internetového bankovnictví a měl sledovat připisování finančních prostředků,“ uvedl policejní mluvčí.

Místo připsání peněz naopak muži začaly peníze z jeho účtu mizet po částech na neznámých bankovních účtech. Muž tak přišel celkem o 300 tisíc korun.

Internetový zločin narůstá. Podvodníci toužili i po příspěvcích na děti

Ve stejný den v dopoledních hodinách neznámá osoba několikrát telefonicky kontaktovala osmdesátiletého muže z Krnova s tím, že by mu ráda převedla nějaké finanční prostředky získané předchozím investováním do kryptoměn a požádala jej o přihlášení se nejen do e-mailové schránky ale rovněž i do jeho internetového bankovnictví, což důvěřivý senior udělal. „Muž následně sledoval, jak mu na jeho spořící účet přišla částka ve výši padesát tisíc korun. Tu však po chvíli někdo odebral a vzápětí z tohoto účtu několika rychlými transakcemi neoprávněně odčerpal na jiné účty dalších dvě sta tisíc korun,“ popsal další případ René Černohorský.



Vyčištění notebooku i koupě zboží

Do třetice, opět v Krnově a opět ve stejný den neznámý muž telefonicky kontaktoval dvaatřicetiletou ženu. „Představil se jako pracovník společnosti Microsoft a nabídl jí vyčištění jejího notebooku s následnou autorizovanou aktualizací, s čímž žena souhlasila. Na základě telefonicky dávaných pokynů si do svého příručního počítače nainstalovala aplikaci Teamviewer a do svého mobilního telefonu aplikaci AnyDesk,“ pokračoval policejní mluvčí.

Žena posléze zadala své přístupové údaje ke svému internetovému bankovnictví, načež bez jejího vědomí došlo k neoprávněné expresní platbě v euro měně z jejího účtu na blíže neupřesněný zahraniční účet. Celkově přišla o finanční prostředky v hodnotě téměř 52 tisíc korun.

Ženu z Novojičínska napálil internetový podvodník

Prostřednictvím sociální sítě Facebook kontaktovala 7. února večer neznámá osoba třiačtyřicetiletou ženu z Bruntálska. „Neznámá osoba reagovala na inzerát ženy týkající se prodeje dětského oblečení a projevila zájmem o toto zboží. Následně přes aplikaci Messenger zaslala ženě odkaz na internetovou stránku Zásilkovny, která vykazovala znaky originality a pravosti. Oslovená žena do systému zadala údaje o své platební kartě - číslo karty, číslo svého bankovního účtu včetně CVV kódu - a čekala na připsání za prodej nabízeného dětského oblečení,“ přiblížil policejní mluvčí další fintu podvodníků.

Druhý den ráno žena kontrolovala svůj účet a zjistila, že jí na něm žádné peníze nepřibyly, naopak v několika transakcích ji z účtu zmizelo celkově okolo 18 tisíc korun.



Neznámý vždy požadoval instalaci programu

O pořádnou sumu přišli manželé ve věku 56 a 65 let z Novojičínska. Ty podvedla po komunikaci přes mobilní telefon a internet neznámá osoba nebo skupina osob začátkem února letošního roku. Neznámý nabízel možnost investování do různých komodit společnosti ČEZ. Po ženě i po muži požadoval vstupní poplatek do budoucí transakce ve výši 5.999 korun, který oba uhradili.

Po doporučení volajícího si do rodinného počítače nainstalovali aplikaci AnyDesk a přihlásili se do internetového bankovnictví, údajně, aby nastavili limity pro vyplácení budoucích investic. V krátké době je neznámá osoba prostřednictvím několika neoprávněných bankovních příkazů připravila o částku ve výši 649 tisíc korun.

Češi hazardují s penězi. Lákavá nabídka na internetu může přijít pěkně draho

„Obdobných přečinů neoprávněného přístupu k počítačovému systému, neoprávněného zásahu do počítačového systému nebo nosiče informací, přečinu podvodu a přečinu neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku se dopustila doposud neznámá fyzická či právnická osoba i na devětačtyřicetiletém muži z Opavska,“ nastínil René Černohorský.

Zmíněnému muži zatelefonoval v podvečerních hodinách 7. února z nezjištěného místa neznámý pachatel, který mu nabídl vyplacení v minulosti investovaných financí do kryptoměn. Přitom požadoval vzdálený přístup do jeho mobilního telefonu pomocí programu a aplikace AnyDesk.

„Oslovený muž souhlasil a neznámé osobě to umožnil. Na další žádost se přihlásil do svého internetového bankovnictví a za pomocí stránky Portálu občana si nainstaloval i aplikaci Revolut s vidinou vyplacení investovaných a zúročených financí do kryptoměny na takto nově zřízený účet. Při této činnosti si však poškozený muž nevědomky sjednal u jedné z bank úvěr a tyto peníze pak bez jeho svolení odešly několika provedenými transakcemi na jiné účty,“ doplnil policejní mluvčí a upřesnil, že tentokrát byla celková škoda ve výši 401 tisíc korun.