Zajít si do kadeřnictví nabarvit vlasy nebo se ostříhat je zcela běžné. Ovšem vloupat se dovnitř a zničit vybavení, už tak normální není. V Třinci jeden takový případ právě řeší policie.

Třinečtí policisté v těchto dnech prověřují oznámení týkající se vloupání do kadeřnictví a poškození jeho vybavení. „K události došlo v době od 10. května do 13. května 2019 v Třinci. Záškodník do prostor kadeřnictví vnikl po vypáčení plastového okna, kde následně poškodil nejen kadeřnické křeslo, ale také po provozovně rozházel většinu kosmetických a kadeřnických přípravků,“ popsala policejní mluvčí Karolína Bělunková.