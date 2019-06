Škodu za bezmála dvaačtyřicet milionů korun měli způsobit obchodníci s minerálními oleji. Z Polska dovezli více než dva miliony litrů oleje, který pak u nás prodávali jako motorovou naftu.

Ilustrační foto. | Foto: Policie ČR

Zadrženo bylo osm lidí. Pět mužů (35 až 58 let) si vyslechlo obvinění pro trestný čin zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby. Čtyři z nich soud poslal do vazby. Všem hrozí až deset let vězení.