Vyplývá to ze statistických údajů, které tento týden zveřejnila moravskoslezská policie. V minulém roce policisté zaznamenali 21 884 trestných činů, což bylo o 22,5 procenta více než v roce 2021. Jak ale zdůraznil ředitel krajské policie Tomáš Kužel, významnou roli sehrála covidová opatření v roce 2021.

„Život pro nás všechny se lehce zastavil. V periodách docházelo k uzavíraní škol obchodů a podobně. A to všechno znamenalo útlum v páchání trestné činnosti,“ řekl Kužel s tím, že postupně se situace vracela do normálu. A to se týkalo i kriminality, zejména majetkové, která v našem regionu dominuje.

Migrační vlna Ukrajinců a nárůst? Jednoznačná odpověď

Kužel se také vyjádřil k migrační vlně Ukrajinců prchajících před válkou ve své země. „Dostáváme dotazy, zda to pro nás představuje bezpečnostní riziko,“ řekl Kužel s tím, že odpověď je jednoznačná. Přestože krajem prošly či v něm zůstaly desítky tisíc Ukrajinců, na kriminalitě se to nijak neprojevilo. V roce 2021, tedy před válkou, policisté v Moravskoslezském kraji stíhali dvaačtyřicet občanů ukrajinské národnosti, vloni jich bylo pětasedmdesát.

„Není pravda, že by vstup ukrajinských státních příslušníků znamenal ohrožení a bezpečnostní riziko,“ uzavřel Kužel. Ukrajinci jsou vesměs vyšetřování v souvislosti s dopravními nehodami a ohrožením pod vlivem návykové látky.