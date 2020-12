Krajský soud v Ostravě ji letos v září poslal na šest let za mříže, vyslovil jí také několikaletý zákaz činnosti. Důchodkyně se odvolala k Vrchnímu soudu v Olomouci. A ten v těchto dnech s ohledem na okolnosti případu rozsudek změnil. Místo vězení seniorce vyměřil podmíněný tříletý trest s odkladem na zkušební pětiletou lhůtu. Svou roli sehrálo hned několik faktorů, mimo jiné i věk.

„Obžalovaná je osobou již vyššího věku, zároveň pečuje o svého manžela. Průběh trestního řízení je pro ni velmi stresující a zároveň odstrašující, své chyby si dostatečně uvědomila,“ řekl Deníku mluvčí Vrchního soudu v Olomouci Stanislav Cik. Seniorce pomohla i upřímná lítost. Navíc dobrovolně odevzdala státu jeden a čtvrt milionu korun, což byly její a manželovy úspory.

Kombinace trestů

„Je nutné také výrazně přihlédnout k tomu, že při zajištění peněžní částky na jejím účtu ve výši padesát tisíc korun obžalovaná se svým manželem zrušili své úspory i investice a vložili přes 1,2 milionu korun na zajištěný účet. To odpovídá výši jejího neoprávněného prospěchu. Tyto finanční prostředky jí propadly,“ uvedl Cik a dodal: „Máme tak za to, že kombinace všech trestů – podmíněného trestu odnětí svobody, trestu zákazu činnosti a trestu propadnutí finanční částky – je dostačující.“ K prodeji medikamentů docházelo v letech 2014 až 2017.

Podobným případem se ostravský krajský soud zabýval před několika měsíci. Obžalovanou byla lékárnice z Opavska, která v naprosto stejné době, tedy od roku 2014 do dubna 2017, prodávala neznámým Polákům lék Adipex Retard. Za uvedenou dobu jim dodala bezmála čtvrt milionu tablet. Léky poskytla za běžnou maloobchodní cenu. Zdá se, že chtěla pouze vykázat dobré pracovní výsledky. Na nesrovnalosti se přišlo při důkladné kontrole. Krajský soud jí vyměřil osm let žaláře. Žena se odvolala k vrchnímu soudu, který jí letos v červnu trest snížil na pět let.