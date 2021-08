Svobody se zachtělo nebezpečnému lupiči Lukáši Š. (30 let) z Ostravska, který si v současné době odpykává trest mezi nejtěžšími zločinci v žaláři na Mírově na Šumpersku.

Vstup do věznice Mírov | Foto: Deník / Petr Krňávek

Specializoval se na bankovní přepadení v zahraničí. Objevil se v Rakousku a Polsku, čelil i podezření, že „zavítal“ do Německa. Po svém posledním činu se vrátil domů do Moravskoslezského kraje, kde byl po několika týdnech zadržen a posléze i odsouzen. Celkem dostal deset let žaláře. Nyní – po odpykání více než poloviny trestu – požádal o podmíněné propuštění na svobodu.