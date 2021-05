Někdy padají i výhrůžky na adresu soudců. A tady končí „sranda“. Na takovéto chování totiž zákon pamatuje trestným činem hovořícím o vyhrožování s cílem působit na úřední osobu.

Jeden z takových případů měl v minulých dnech dohru u Okresního soudu v Ostravě. V roli obžalované se ocitla žena, která po vyhlášení rozsudku nad svým synem neudržela nervy na uzdě. Když se dozvěděla, že půjde do vězení, začala vykřikovat. Na výzvy k uklidnění nereagovala, přivolána musela být justiční stráž, která ji vyvedla. Rozzuřená matka se ve dveřích otočila a k předsedkyni senátu nenávistně pronesla: „Já si tě najdu a rozbiju ti hlavu kamenem!“

Obžalovaná vinu odmítla. Přiznala pouze rozladění nad verdiktem. „Já som jenom řekla: Paní súdkyňa, dělajtě to spravodlivě. To další som neřekla. Neřekla som, že budu házet kamením, to řekl někdo jiný, bylo tam více lidí, proč já mám mít průser,“ hájila se žena.

Justiční stráž i další svědkové však jednoznačně označili obžalovanou za autorku výhrůžek. Soud jí nakonec vyměřil podmíněný šestnáctiměsíční trest odložený na zkušební třicetiměsíční lhůtu. Rozhodnutí je pravomocné.

Lupič

Před časem řešil ostravský okresní soud i jiný případ, ve které jako oběť vystupovala zdejší soudkyně. Ta se stala terčem loupežného přepadení. Nešlo však o cílený útok na zástupkyni justice.Pachatelem byl násilník (47 let), který netušil, koho si vybral. Ženu oslovil v Ostravě-Porubě s dotazem na konkrétní ulici. Když mu odpověděla, že neví, snažil se jí strhnout dva řetízky.

Nakonec utekl jen s přívěškem za osm tisíc korun. Po dopadení prohlásil, že vlastně žádné násilí nepoužil a žádal, aby vše bylo posuzováno jako obyčejná krádež. Neuspěl. Senát jej uznal vinným z loupeže a vyměřil mu dva roky žaláře. To, že náhodně přepadl soudkyni, nehrálo z právního hlediska žádnou roli. Plusové body mu to ale určitě nepřidalo…