Frýdek-Místek /AKTUALIZOVÁNO/ - Okresní soud se začal zabývat případem krádeže nafty za více než 853 tisíc korun. Marek Kudla a Jakub Staš vinu přiznali, výše škody se jim ale nezdá.

Eskorta odvádí Jakuba Staše ze soudní síně. Mladík podle žalobce ukradl naftu za bezmála milion. U soudu ale tvrdil, že měl ze všeho jen několik tisíc korun. | Foto: Deník/ Marek Cholewa

O naftu přišla jedna z firem ve Frýdlantu nad Ostravicí, u které Kudla pracoval jako šofér. Měl tak k dispozici osobní kartu řidiče a tankovací kartu s poznačeným PIN kódem, ty ale často Stašovi půjčoval.

Staš údajně od 10. dubna do 9. července v areálu ČSAD ve Sviadnově neoprávněně odebral nejméně 26 tisíc litrů motorové nafty, kterou prodal náhodným zájemcům. Část zisku dal Kudlovi. „Vůbec jsem nevěděl, o jakou škodu tam šlo. To jsem se dozvěděl až na policii,“ tvrdí Kudla. - o jeho zadržení více ZDE

Policisté původně muže podezřívali z krádeže 23 tisíc litrů nafty. Celkovou škodu tak později ještě navýšili o desítky tisíc korun.

Tři sta telefonátů

„Se Stašem jsme se na prodeji nafty domluvili, ale řekl mi, že to bylo dva tisíce litrů. Kartu jsem mu půjčoval, měl ji u sebe hodněkrát po delší dobu. Často se ale stalo, že když jsem ji chtěl zpátky, nemohl jsem se mu dovolat. Volal jsem mu 30krát i 40krát denně,“ řekl Kudla u soudu. Muži podle spisu mezi sebou během čtyř měsíců uskutečnili zhruba tři sta telefonických hovorů.

Kudla prý od Staše dostal 20 tisíc korun. Ke krádežím poznamenal: "Prostě jsem nutně potřeboval peníze. Výplata byla jednou za měsíc, to mi nevycházelo." Připustil rovněž, že ve dvou případech naftu kradl pro Stanislava Z. „Celkem to bylo 360 litrů,“ uvedl. Kudlovi bude v prosinci 35 let. Nyní je ve vazbě kvůli drogovému případu, který soud projedná 3. prosince.

Ve vazbě je i třiadvacetiletý Jakub Staš. Překvapil tvrzením, že jeho zisk z prodeje nafty byl minimální. "Měl jsem z toho pár tisíc," řekl. Senát se snažil přesvědčit o tom, že na jaře byl ve složité životní situaci. „Neměl jsem kde bydlet, neměl jsem co jíst, byl jsem skoro na ulici. Věděl jsem, že Kudla jezdí s kamionem. Domluvili jsme se, že by mi mohl sehnat naftu,“ řekl.

Naftu kupoval i muž s přezdívkou Kečup

Staš přitom vlastnil vůz Volkswagen Golf, do něhož část paliva z areálu ČSAD tankoval. „Čerpal jsem asi v deseti případech, jsem si na sto procent jistý, že toho nebylo za 800 tisíc,“ prohlásil Staš. „Já být vámi, tak bych si nebyl jistý ničím. Karta nelže,“ řekl mladíkovi soudce. Staš do sviadnovského areálu jezdil buď sám s kanystry, které pak rozvážel, někdy s ním přijížděli i samotní kupci. Asi ve čtyřech případech měli s sebou obří kanystry o obsahu tisíc litrů.

Staš dříve tvrdil, že Kudlovi dal celkem 20 tisíc korun, u soudu ale částku zvýšil na sto tisíc. Kriminalistům jména kupců řekl, nafta prý skončila také u muže s přezdívkou Kečup. Podle některých svědků měl Staš v areálu incident s vrátným, při němž údajně autem prorazil závoru. To ale mladík u soudu odmítl. "Vrátný dal závoru dolů. Prostě jsem to projel, nic jsem neprorážel," řekl."Já jsem tam nechodil s tím, že to kradu," prohlásil Staš.

Soud jednání odročil na leden příštího roku.

Zástupce poškozené společnosti uvedl, že firma uplatňuje nejen škodu 853 436 korun, ale chce rovněž i úrok z prodlení.

Kudlu zaměstnal důvěřivý příbuzný

Marek Kudla je vzdáleným příbuzným jednatele a spolumajitele frýdlantské firmy. „Zaměstnal ho, ale dostatečně si Kudlu neproklepnul. Teď mu to vyčítají. Problémy začaly už v dubnu, kdy nastoupil. Dostal tisíc korun na mýtné, ale šest set korun si nechal a utratil. V dubnu při limitu 300 korun protelefonoval ze služebního mobilu 2 800 korun, to mu stáhli z výplaty. V květnu to bylo osm tisíc a v červnu 25 tisíc, a to už stáhnout nešlo. Kudla měl i 21 tisíc čistého, ale nadělal tam problémy za dalších 100 tisíc. Třeba naložil palety a sám je ve výkupně prodal za poloviční cenu, dokonce falšoval doklady, ale u soudu o tom nepadlo ani slovíčko. Nikdo už po něm tyto peníze nechce,“ řekl redakci dobře informovaný zdroj, podle něhož je Kudla v podmínce za podobný zločin. O tom, zda firma dostane své peníze, silně pochybuje. "Je to kluk, který má holý zadek. Marka mi není líto, ale je mi z toho smutno."