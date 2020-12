Smutný příběh, který začal občanskou válkou v Řecku ve čtyřicátých letech minulého století a skončil brutální vraždou v Krnově, uzavřel ve středu Krajský soud v Ostravě.

Soud muže poslal do vězení na osm let. | Foto: Deník/Jaroslav Perdoch

Na osm let poslal do vězení seniora (82 let) z Krnova. Muž letos v dubnu za stavu nouze připravil o život svou manželku Menku (78 let). Kuchyňským nožem jí zasadil nejméně sedmdesát ran nožem. O intenzitě útoku svědčí nejen počet bodnutí, ale také skutečnost, že došlo k oddělení hlavy od trupu. Významnou roli sehrál zdravotní stav obou aktérů. Žena měla problémy s mobilitou, u něj se začínala projevovat demence.