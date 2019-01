Ukřivděnost, sebelítost a hledání chyby všude možně, jen ne u sebe. Přesně tohle předvedl osmatřicetiletý Miroslav Štembírek z Frýdku-Místku, který se od úterý před Krajským soudem v Ostravě zodpovídá z pokusu o vraždu.

Miroslav Štembírek v soudní sini. | Foto: Deník/Jaroslav Perdoch

Letos v únoru ve školce ve Frýdku-Místku brutálně napadl bývalou družku (38 let), která si přišla pro syna. Vyzbrojen nožem ji sledovat až do šatny. Chlapce odvedl do třídy, zavřel za ním dveře a vrhl se na ženu. Povalil ji na zem a nožem s čepelí dlouhou dvacet centimetrů jí zasadil bezmála třicet ran. Většina z nich směřovala do obličeje a oběti způsobila vážná a zranění. O razanci útoku svědčí fakt, že došlo ke zlomení čepele nože. Žena se naštěstí dokázala ubránit. Přežila jen souhrou šťastných okolností a díky rychlé lékařské pomoci. Muže před školkou zadržela policie.

„Měl jsem v plánu zabít ji i sebe. Chtěl jsem ji píchnout do oka," řekl Štembírek, který se snažil přesvědčit soud o tom, že viníkem všeho je vlastně bývalá družka, která jej před několika měsíci vyhodila z bytu.

„Kdyby se mnou mluvila, tak se nic nestane. Ona mě ale ignorovala šestnáct měsíců. Byli jsme spolu třináct roků. Když s někým máte děti, tak to takhle nejde," prohlásil Štembírek.

V další své výpovědi prohlásil, že si družka v mnohém vymýšlí, za nepravdivý poté označil posudek, který na něj vypracovala soudní znalkyně. Ohradil se také vůči prvnímu výslechu na policii. „Mně se nelíbí celé přípravné řízení. Výslech jsem absolvoval po třech neurolech. Kdybyste si dal vy tři neuroly, tak tady spíte," řekl předsedovi senátu.

STALKER

Štembírek byl v loňském roce za stalking odsouzen k obecně prospěšným pracím. Pronásledoval svou družku, nechyběly ani výhrůžky. Letos v únoru vše vyvrcholilo brutálním napadením ve školce.

„Čin byl spáchán zvlášť surovým způsobem po předchozím uvážení," uvedla státní zástupkyně, která útok označila za likvidační a zohyzďující. Žena si fyzické i psychické následky ponese po celý život.

Oběť by měla vypovídat ve středu. S bývalým druhem se ale neuvidí. Muž se během výslechu bude nacházet v sousední místnosti propojené s jednacím sálem zvukem i obrazem.

Štembírkovi hrozí patnáct až dvacet let žaláře, v úvahu přichází i uložení výjimečného trestu. Hlavní líčení je plánováno do čtvrtku. Zda padne rozsudek, není jasné.

