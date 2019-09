Vyděrač svou oběť nejprve telefonicky přiměl ke schůzce v pražské Lucerně. Na setkání uvedl, že si jej najaly nejmenované osoby. Prý po něm chtěly zajištění materiálů, které by poslance profesně i lidsky zdiskreditovaly. Tvrdil, že získal intimní nahrávky a fotografie. Jak dodal, záběry sice nezachycují nic trestného, jejich zveřejnění by ale poslance mohlo zničit. Muž také naznačil, že má kontakty na vysokých místech. O různých politicích mluvil jako o známých a kamarádech, ve svém mobilním telefonu měl jejich čísla. Na sociálních sítích se rád chlubil fotografiemi s významnými lidmi.

Vzápětí se pasoval do role chápajícího člověka. Prohlásil, že poslance považuje za čestného, slušného a sympatického člověka. Na závěr slíbil, že nikomu kompromitující materiály nepředá. Tím schůzka skončila. Jak se ale ukázalo, šlo pouze o vyděračovu hru. Zanedlouho poslance znovu kontaktoval s požadavkem na úhradu nákladů spojených s jeho sledováním. Omluvil se, že porušuje dané slovo, současně však prohlásil, že není „žádná charita“. Chtěl 675 tisíc korun, což poslanec odmítl. Muž pohrozil, že kompromitující materiály postupně zveřejní v celostátních médiích.

„Cítil jsem, že tudy cesta nevede, proto jsem kontaktoval policii,“ uvedl poslanec, který podle svých slov situaci velmi špatně nesl. Kriminalisté připravili past v podobě schůzky, na kterou měl poslanec přinést peníze. Následovalo zatčení, obvinění a soud. Jak se nakonec ukázalo, vyděrač žádné fotografie ani videa neměl. Náhodně se dozvěděl informace z poslancova intimního života, které chtěl takto zpeněžit.

„To, co jsem udělal, to jsem udělal. Dělejte si, co chcete. Tento soud považuji za frašku. Odflastrujte mě, jak chcete,“ řekl muž při jednom z hlavních léčení.

Kromě tříletého vězení dostal také peněžitý trest ve výši 150 tisíc korun. Pokud nezaplatí, čeká ho další rok za mřížemi. Verdikt je pravomocný a není proti němu odvolání.