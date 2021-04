Nejprve ji dvěma údery pěstí srazil k zemi. Následovaly kopy, našlapování a naklekávání na tělo. Útok trval několik minut. Oběť utrpěla devastující zranění prakticky všech vnitřních orgánů. Zemřela v důsledku roztržení srdce.

Při prvotním zásahu zdravotníků nic ale nenasvědčovalo tomu, že došlo k vraždě. Nikde se totiž nenacházelo větší množství krve, proto byla nařízena jen zdravotní pitva. Při zjištění rozsáhlých vnitřních a dalších zranění přišla ke slovu soudní pitvu. Ta přinesla šokující zjištění o brutálním útoku. „Čin spáchal zvlášť surovým způsobem. Zranění byla naprosto likvidační,“ konstatoval předseda senátu.

Obžalovaný u hlavního líčení vinu odmítl. Známou prý našel na zemi v předsíni. „Hýbala se, snažil jsem se ji zvednout, nechtěl jsem, aby ležela na zemi. Padala mi. Já jsem taky nekontrolovaně padal. Upadl jsem na ni koleny, třeba na břicho. Upadl jsem na ni vícekrát,“ řekl obžalovaný, který až po delší době zavolal záchrannou službu. V rámci závěrečné řeči prohlásil, že je mu všeho líto.

Alkohol

Muž přiznal velké potíže s alkoholem. „Pil jsem denně. Vypil jsem například za den flašku fernetu a dva litry vína. Měl jsem depresi, zaháněl jsem tím stres a úzkost,“ řekl Aleš R., který ženu považoval za alkoholovou kamarádku. „Byli jsme jen známí, ona za mnou chodila, společně jsme pili, pak u mě někdy přespala. Ona nikoho neměla. Slitoval jsem se. Pořád za mnou lezla a dělala mi tam bordel," řekl.

Maminka

U hlavního líčení vypovídala i maminka obžalovaného, která nemohla uvěřit tomu, co slyšela. „To by on nikdy nemohl udělat. On nikdy nikomu neublížil,“ řekla zděšeně. Podle soudu opravdu nejde o klasického agresora, navíc nebyl dosud trestán. Nezřízené pití v kombinaci se zlobou z něj ale udělalo vraha.

Rozsudek není pravomocný. Obžalovaný si ponechal lhůtu, státní zástupce verdikt přijal.