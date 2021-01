Muž z Opavska platil nezletilým dívkám z kraje za sex. Nejmladší bylo 11 let!

Znásilnění a pohlavní zneužití, přečiny svádění k pohlavnímu styku, ohrožování výchovy dítěte, omezování svobody a nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a jedy, zločin výroby a jiného nakládání s dětskou pornografií. To je výčet skutků, ze kterých byl obviněn čtyřicetiletý muž z Opavska. Pět let na internetu vyhledával dívky od 12 do 15 let a scházel se s nimi za účelem sexu, za který jim platil. Nejmladší bylo dokonce teprve 11 let! Dohromady jich bylo několik desítek.

Muž kontaktoval dívky na internetu, erotickém chatu i přes sociální sítě. | Foto: ČTK