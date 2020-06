Muži kradli na různých místech Třince, škoda je přes půl milionu korun

Třinecká kriminálka objasnila sérii krádeží, kterou páchali tři muži ve věku 24, 24 a 34 let na území Třince, a to od listopadu loňského roku do letošního února.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Lukáš Kaboň