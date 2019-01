Frýdek-Místek – Na jedné straně 78letý důchodce, který říká, že byl dvakrát prokazatelně podveden při takzvaných předváděcích akcích. Na straně druhé policie, podle které se nejednalo o trestný čin – a dokonce ani o přestupek. Tak lze stručně shrnout patovou situaci, kterou může vyřešit opět pouze policie, případně státní zástupce.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Miroslav Fuchs

O tom, že Otmar z Frýdecko--Místecka přišel před časem celkem o 80 tisíc korun, už Deník informoval. Nyní muž přišel s kritikou kriminalistů. Ti podle něj neodvedli svou práci dobře. Důvod? Nikoho neobvinili. „Policie mluví bláboly. Musím to tak říct, i když se jim to nelíbí a možná budou uraženi," pravil Otmar, jehož celé jméno redakce zná. Podle svých slov kontaktoval nejen frýdecko-místeckou, ale i pražskou a mělnickou policii. Tvrdí, že předložil jasné důkazy o tom, že se stal obětí trestného činu, a dodnes proto nechápe, že vyšetřovatelé rozhodli jinak.

Jde třeba o vyrozumění z loňského 25. září, kdy mu frýdecko-místecký vrchní inspektor oficiálně sdělil, že „kvalifikovaným posouzením" a „provedeným šetřením" nebylo zjištěno, že byl spáchán zločin. A že v případě trestního oznámení, které důchodce podal na konkrétní firmu, se nejednalo ani o přestupek. „Ve věci jde o občanskoprávní spor," přečetl si nakonec Otmar. „Nemohu to pochopit," diví se muž, jenž si veškerou korespondenci pečlivě archivuje. „Už třikrát nebo čtyřikrát žádám policii o podrobnější vysvětlení, jak k tomu přišla že to nebyl trestný čin. Nebylo to zdůvodněno, a já to chci vědět," uvedl důchodce Otmar. Podle frýdecko--místeckého policejního mluvčího Vlastimila Starzyka to ale nepředstavuje žádný problém. „Pokud má někdo v takových případech skutečně zájem o nějaké doplnění, tak policie sdělí, proč tak činí. Ne každý je zběhlý v paragrafech. Neznám případ, že by se někdo s poškozeným nebavil, to neexistuje," zdůraznil mluvčí. U „předváděček" lze podle něj obecně říci, že někdy může jít „jen o překročení nějaké etické hranice, ne zákona".