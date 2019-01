Frýdek-Místek, Třinec – Násilí za zavřenými dveřmi se neprokázalo, poškozená žena se rozsudku nedožila.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/archiv

Zatím poslední případ domácího násilí v Třinci, který se ocitl před okresním soudem, skončil osvobozujícím rozsudkem. Žena, kterou žalobce označil za oběť týrání, spáchala mezitím sebevraždu, její čin nicméně s kauzou nijak nesouvisel.

Na lavici obžalovaných usedl 45letý M. S., jehož celé jméno vzhledem k okolnostem případu již není možné zveřejnit. Státní zástupce muže vinil z týrání o deset let starší družky.

Proces trval osm měsíců

Podle spisu měl muž od února do listopadu 2007 v bytě v Třinci-Starém Městě partnerku urážet, fackovat, kopat a „smýkat“, ničil prý i zařízení bytu. Za to mu hrozilo až 8 let za mřížemi.

Soud případ projednával osm měsíců, přímé důkazy o týrání ženy se ale neobjevily. „Nebylo prokázáno, že se skutek stal,“ řekl předseda senátu. Žalobce, který trvá na „výchovném“ podmíněném trestu s delší zkušební dobou, si ponechal lhůtu.

Pili a nadávali oba

Je jisté, že pár měl spolu neshody, výpovědi sousedů ani znalecké posudky však k vině nevedou. "Všichni sousedé se shodli na tom, že tam pijí a nadávají oba," konstatoval soudce. Podle obhajoby se jednalo pouze o vzájemné handrkování. Muž přiznal jen to, že své partnerce "lepnul".

Žena trpěla epilepsií. Užívala silné léky, zároveň ale nadměrně pila alkohol, který podle znalců zcela změnil její osobnost a schopnost vyjadřování. „Je otázkou, do jaké míry bylo pravdou to, co popisovala,“ řekl soudce. Upozornil, že žena u hlavního líčení podstatně mírnila svou dřívější výpověď. „Z ničení zařízení bytu tam v podstatě zůstal jeden rozbitý talíř,“ uvedl.

Jak se zranila, není jasné

Žena občas navštívila i poradnu Elpis. Čtyřikrát vyhledala lékaře, podle soudu ale není vyvráceno, že zranění si způsobila sama nekontrolovanými pády v opilosti či během záchvatů. „Řev tam byl. Ale že jsem ji kopal, to jsou blbiny,“ řekl redakci obžalovaný muž. Tvrdí, že to byl on, kdo byl napadán a týrán. „Můj jediný problém byl, že jsem jí koupil byt, že jsem jí ho platil a že jsem s ní čtyři roky žil,“ uvedl. „Měl jsem ji dotáhnou k psychiatrovi. Toho lituju nejvíc. Možná by ještě žila.“

Žena v listopadu skočila v Třinci pod vlak, její čin ale s případem přímo nesouvisel. O sebevraždu se stejným způsobem neúspěšně pokusila už před lety. „Lehla si na pražce, ale vlak přejel nad ní. V novinách tehdy bylo: Stal se zázrak,“ poznamenal M. S.

Také on je nyní velmi vážně nemocen.

V třineckém bytě opakovaně zasahovali policisté. Opilému muži jednou naměřili 3,98 promile. „To je dost,“ překvapil údaj soudce.

