Frýdek-Místek /AKTUALIZOVÁNO/ - V drama o holý život skončilo ve středu 30. října přetahování o peníze, které se pokoušeli ukrást zloději z auta, jemuž předtím úmyslně propíchli pneumatiku před bankou ve Frýdku-Místku.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/ Taneček David

Pachatelé si vyhlédli třiačtyřicetiletého muže kolem poledne, kdy si z pobočky banky ve Frýdku-Místku vyzvedl finanční hotovost ve výši kolem čtvrt milionu korun. Když na parkovišti nasedl do svého auta, po chvíli zjistil, že má prázdnou pneumatiku. Dojel ještě do pneuservisu, kde si chtěl nechat kolo opravit. „Na tuto chvíli už ale čekali připravení zloději, kteří mu pneumatiku úmyslně na parkovišti před bankou propíchli. Jeden z nich vběhl do jeho vozidla, vzal mu kufr i penězi a nasedl do svého auta. Majitel peněz si však toho všiml a začal je pronásledovat,“ popisoval tiskový mluvčí Policie ČR ve Frýdku-Místku Ivan Žurovec.

Peníze chránil svým tělem

Neohrožený majitel jim vběhl před jejich auto a vyskočil na přední kapotu. Oběma rukama se chytil předních stěračů. „Vozidlo se s ním rozjelo a po několika desítkách metrů, když pachatelé viděli, že se svých peněz jen tak nevzdá, vyhodili kufr z okna na zem. S okradeným mužem ujeli ještě dalších padesát metrů, pak prudce přibrzdili a donutili jej spadnout z auta na silnici. Ten při pádu utrpěl množství odřenin a pohmožděnin, svůj majetek si však ubránil,“ upřesnil tiskový mluvčí Ivan Žurovec.

Policisté po pachatelích intenzivně pátrají. Vyslechli svědky události, odebrali důležité stopy, které teď budou vyhodnocovat. Přesto uvítají další svědectví osob, které mohou přispět k objasnění události. „Případ je i varováním pro všechny, kteří vyzvedávají v peněžních ústavech větší obnos peněz. Při zjištění propíchnuté pneumatiky by měli především volat policii, pneuservis rozhodně až poté,“ doporučoval Žurovec.

